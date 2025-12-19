網紅Meg嫌棄「Pingu企鵝家族」稱黑色幽默 網批不尊重急發聲明道歉
即時中心／林韋慈報導
美妝YouTuber Meg近年旅居日本，並經營個人服飾品牌，目前在Instagram與YouTube分別擁有約20萬與51萬名粉絲追蹤。近日她為自家品牌拍攝宣傳影片，推廣與「Pingu 企鵝家族」的聯名新品，未料影片一開頭便稱這是她有史以來「最不喜歡的新品」，更面露嫌棄將玩偶丟出，形容 Pingu「好噁」，相關言論隨即引發粉絲不滿，批她「吃相難看」。事件延燒後，Meg昨（18）晚發出聲明回應。
Meg 自創的服飾品牌「mini matters」近期與「Pingu 企鵝家族」推出聯名新品，然而她在自行拍攝的開箱影片中，多次流露對Pingu企鵝的厭惡情緒，並再次強調是自己「最討厭的禽類」，引來不少網友在社群平台砲轟，有人直言：「嫌棄Pingu就別合作，吃相難看」、「想賺粉絲的錢，卻公然嫌棄角色，真的很不尊重」，也有人呼籲抵制相關商品。
對此，Meg於昨（19）日晚間緊急發出聲明並下架影片，表示自己過往創作風格一向較為直白，習慣以玩笑與自嘲的方式表達，也曾公開提過對禽類的恐懼與排斥，原本是想用一種「Love-Hate、冤家式幽默」來分享合作心情，並非有意貶低或否定Pingu這個角色。不過，多數網友對此說法仍不買單，認為「這麼長一篇聲明，卻湊不出『對不起』三個字」。
雖然網路上掀起退貨與抵制潮，但新品開賣仍全數售罄，甚至追加預購；同時，也有人批評Meg就像自己所言的「蕭貪的資本主義」，並紛紛寫信給授權方，要求終止合作。
原文出處：快新聞／網紅Meg嫌棄「Pingu企鵝家族」稱黑色幽默 網批不尊重急發聲明道歉
