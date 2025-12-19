網紅Meg嫌Pingu好噁遭炎上刪影 再發長文網不買單

網紅Meg的開箱影片遭到粉絲炎上。（圖／翻攝自Ｍeg IG）





網紅Meg以分享日常生活與美妝用品，近日分享日本生活被許多粉絲們關注。她的自創品牌mini matters，主打嬌小女孩穿搭，近期與日本知名IP《企鵝家族》中的Pingu聯名，而她的開箱影片以「討厭禽類」、「好噁」等言論遭到大量網友反彈，而她也發出聲明。

網紅Meg於17日在社群上傳Pingu聯名商品介紹影片，一邊介紹聯名新品，又表達出自己對於禽類的恐懼，「好噁喔」、「有史以來最討厭的新品」，除此之外，Meg還在留言區回覆網友「親愛的，你對我的黑色幽默太太走心了」，遭到大量網友炎上。

Meg在社群中留言遭到網友炎上。（圖／翻攝自Meg IG）

網友留言紛紛表達對開箱影片的不滿，「開頭的嫌棄臉+好噁喔，一點禮貌都沒有，還敢自稱黑色幽默」、「原來這個品牌是他的！ 讓人好失望，超級不尊重聯名的pingu..」、「怎麼會有人覺得這樣的業配方式是可以的==」，「對於喜歡pingu的人來說，這影片讓人感受很差」，網友認為她身為品牌創辦人，不應該使用這種方式拍攝開箱影片。

而昨（19日）她也在社群上發表聲明文，「看到不同詮釋方式時，產生不舒服或困惑的感受，是可以理解的，關於影片本身，我過去在創作中習慣以較直觀、帶點玩笑與自嘲的方式表達，也曾多次提及自己對禽類的個人恐懼與排斥。我理解這樣的表達方式，實際上仍可能讓部分喜愛Pingu的粉絲感到不舒服。」，並同步已將影片下架。

聲明文一出後，網友依舊不買單持續在社群中延燒，「這麼長一篇文湊不出對不起三個字」、「一個品牌最大的老鼠屎居然是老闆自己 超級好笑」、「不道歉也是你的黑色幽默嗎」。

