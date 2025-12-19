網紅Meg推Pingu聯名服飾喊噁遭炎上 刪影片、聲明沒道歉難止血

美妝、穿搭網紅Meg因人氣IP Pingu遭炎上。（翻攝Meg IG）

網紅Meg自創服裝品牌近來和《企鵝家族》合作，衣服滿滿都是主角Pingu，勾起不少人的童年回憶，不過Meg在宣傳聯名服飾時，影片一開頭就嫌棄Pingu「好噁喔」，引來大票粉絲震驚和不解，質疑Meg不理解IP魅力又為何要合作，對此，Meg已下架影片並發出聲明，不過字裡行間未見歉意，持續引來網友撻罰。

兒童黏土動畫《企鵝家族》，主角Pingu陪伴不少人度過童年，美妝、穿搭網紅Meg，其創辦的服飾品牌mini matters近日推出Pingu聯名服飾，不過，Meg拍攝影片介紹聯名商品時，開頭先是抱著Pingu娃娃，喊了一聲「好噁喔」，接著就將娃娃丟到一旁，還稱這是她有史以來「最討厭的新品」。

Meg一番操作引來撻伐，不少Pingu粉絲認為她不明白IP魅力，卻又要靠著IP賺錢，Meg為此昨發出聲明，表示理解「對許多粉絲來說，Pingu不只是一個角色，而是陪伴成長的重要記憶，因此在看到不同詮釋方式時，產生不舒服或困惑的感受，是可以理解的」，她強調一直秉持尊重角色與IP的態度。

面對影片爭議，Meg則稱「過去在創作中習慣以較直觀、帶點玩笑與自嘲的方式表達，也曾多次提及自己對禽類的個人恐懼與排斥。原本的出發點，是希望用一種帶有love-hate、冤家幽默的方式」，她認為自己是在分享參與這次合作的過程與心情，「而並非否定角色本身」。

Meg也在聲明表示，「基於對角色與粉絲情感的尊重，目前已將該影片下架」，不過，聲明通篇未致歉，仍引發網友不滿，紛紛留言「這麼長一篇文湊不出對不起三個字」、「不道歉也是你的黑色幽默嗎」、「妳到底知不知道問題在哪裡啊= =」。





