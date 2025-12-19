網紅Meg貶低聯名Pingu商品被炎上！道歉文遭轟「整篇文湊不出一句道歉」

【緯來新聞網】YouTuber Meg日前與經典動畫角色Pingu推出聯名商品，卻因影片中的一段發言引發爭議。她在影片中直言Pingu「好噁」、「最討厭的禽類」，此話一出，立刻引發粉絲與網友群起批評，認為她明明與角色合作卻語帶貶低，質疑她「又要賺錢又要嫌棄」，風波迅速延燒。

有網友分享觀看經驗時指出，本以為是單純開箱影片，沒想到開頭便聽見Meg用「好噁」形容Pingu，並稱其為「最討厭的禽類」，讓人錯愕。後來才發現Meg並非單純開箱，而是該聯名合作的品牌創辦人之一，這讓不少人更感不滿，直言「既然要打Pingu粉絲市場，就該對角色保持基本尊重。」



更令部分觀眾感到不悅的是，Meg對此並未道歉，而是以「黑色幽默」為由帶過，引來批評聲浪。有留言狠酸：「靠Pingu賺錢，卻這樣說他，希望妳也能把賺來的錢像這樣嫌棄地丟一旁。」許多Pingu的愛好者也在網路上表達失望，強調這個角色是許多人成長回憶的一部分，並非可以被戲謔的對象。



對於不滿聲浪不斷，Meg於18日發出聲明回應，表示理解Pingu對粉絲而言不只是動畫角色，更是充滿情感的陪伴象徵。她解釋自己過去創作風格多以直觀、自嘲及玩笑為主，這次想呈現一種「又愛又恨」的幽默語氣來傳達參與感受，並無貶低角色之意。



Meg也坦承，此種表達方式可能確實讓部分觀眾感到被忽視，因此出於對角色與粉絲情感的重視，已將該影片下架。她也感謝外界提出的建議，並表示將重新檢視未來影片的溝通方式。

