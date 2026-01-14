網紅Ryu稱「高市觸碰中國逆麟」挨批 影片下架致歉仍難滅火

即時中心／林韋慈報導

居日馬來西亞Youtuber Ryu近日發布一則評論政治的影片，提到日本首相高市早苗在「台灣有事」答辯中的言論觸及中國敏感神經，並直指日本盲目支持抗中，甚至提及上野動物園沒有貓熊可看等內容，引發輿論反彈。事後，Ryu迅速下架影片並公開道歉。





Ryu過去曾在日本茨城縣留學，畢業後結婚定居。他早期以夾娃娃及日文教學影片走紅，觀眾多來自台灣，累積百萬訂閱後也嘗試轉型。然而，他曾因一起經營頻道的日本太太Yuma出軌定居台灣的日本Youtuber Tommy一事，頻道一度停更。雙方沉澱後重新出發，台灣觀眾普遍希望他好好振作，Ryu卻在近期竟推出談論政治的影片，令外界吃驚，質疑他剛開始獲台灣觀眾支持，並在日本生活，卻背刺這兩個國家、轉而支持中國；也有人指出，身為馬來西亞人的他，並無資格對此發表評論。

面對輿論壓力，Ryu下架影片並於昨（13）日在Threads發表道歉聲明，開頭特別指明「致台灣的觀眾朋友」，解釋影片原本只是想介紹政治人物高市早苗，但為了提升播放量，他將內容表述得過於激進，對此深感歉意。他承認，身為一個稍微關心政治的外國人，並無資格談論日本與中國的外交問題，「得意忘形裝作評論家」，令他感到羞愧。

針對外界質疑他收中國資金拍片或持反日立場，Ryu強調絕無金錢操作，也表明自己同時愛日本與台灣。他指出，本意是認為若高市持續走強硬路線，中國可能仍採取軍事行動；但在閱讀觀眾留言後，他的看法有所改變：「一個國家的領導人，正是必須以堅定態度面對對手，才能守護主權。」他也為此次言行引發不快並造成誤解，向觀眾再次誠心道歉。不過觀眾普遍不領情，在社群批他沒有誠意。

Ryu影片一出引起反彈。（圖／擷取自Threads）













原文出處：快新聞／網紅Ryu稱「高市早苗觸碰中國逆麟」挨批 影片下架致歉仍難滅火

