網紅Toyz傳在監完婚篠崎泫 網友:鐵籠關不住的愛情

網紅劉偉健綽號"TOYZ"，他在2021年間販售大麻菸彈，遭判刑4年2月確定，前年入監服刑。經過1年9個月卻傳出，他跟同為網紅、台日混血的篠崎泫，完成在監結婚。有網友直呼，這真的是鐵籠也關不住的愛情。還有人質疑，Toyz想藉此拚期滿後，不被驅逐出境。

網紅Toyz：「我希望篠崎泫到時候，如果你還沒有遇到真愛的話，你可以給我一次機會我太喜歡你了。」網紅Toyz在鏡頭前，大方表達愛慕之情，絲毫沒有半點害臊。穿著黑色長袖、灰色針織背心，在鏡頭前笑得燦爛，網紅篠崎泫，在臉書上擁有超過70萬粉絲，同時也是名youtuber。而她的男友，就是本名劉偉健的香港籍網紅Toyz。網紅Toyzvs.記者（2024/5/16）：「今天媽媽跟女友都有陪你來嗎。」2021年，他因為販售大麻菸彈，被判刑4年2個月，至今已關了1年9個月。原本在台中監獄，去年因為監獄收容人數問題，移監到彰化監獄。現在還傳出，他在獄中已經悄悄地，跟台日混血的女友"篠崎泫"，登記結婚。

網紅Toyz傳出在獄中完婚，震驚各界。（圖／民視新聞）

就在不久前，篠崎泫po出肚子照，還俏皮表示"其實我懷孕了"，就曾引起網友討論。經紀人否認懷孕，但回得曖昧，表示之後有好消息會跟大家說。不過，還有網友猜測，Toyz急著在獄中完婚，可能是怕執行期滿出獄後，被驅逐出境。還有人直呼，這真的是鐵籠都擋不住的愛情。非本案律師張尊翔：「雖然Toyz試圖透過結婚的方式，取得台灣的身分，但在我國並非只要結婚，就一定能取得居留權，因其正在犯罪服刑中，因此其居留權的申請恐怕仍有其難度。」

網紅Toyz傳出在獄中完婚，震驚各界。（圖／翻攝畫面）

雖然法官判刑時，沒有直接宣告刑滿驅逐出境，但由於Toyz還是香港籍，一旦居留證過期，依然得先離台。加上他有販毒判刑紀錄，恐怕成為未來入境巨大阻礙。如果真想靠結婚留在台灣，只怕是異想天開。

