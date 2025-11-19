網絡服務商系統故障導致ChatGPT、X全球癱瘓

（德國之聲中文網）周二（11月18日），全球一系列大型網站和互聯網應用紛紛出現故障。據報道，包括埃隆·馬斯克的社交媒體平台X，以及美國總統特朗普擁有的Truth Social在內的網站無法正常訪問。人工智能應用程序ChatGPT也出現故障，不能為用戶問詢提供應答。

網絡監控網站Downdetector記錄到，社交平台X、網絡游戲“英雄聯盟”以及谷歌和ChatGPT開發商OpenAI的部分服務均受到影響。

原因是為這些網站和應用提供網絡安全支持的服務商Cloudflare的系統出現了問題。

“今天早些時候，Cloudflare 網絡出現問題，影響了大量依賴我們的流量，”該公司首席技術官克內希特（Dane Knecht）在X上發帖寫道，他為此道歉並補充說該問題現已得到解決。

小故障造成大問題

這家美國公司是全球領先的IT基礎設施和網絡安全服務供應商。許多知名網絡應用程序都使用該公司提供的DDoS防護服務，以保護網站免受海量訪問的沖擊而癱瘓。

Cloudflare公司稍後表示，調查顯示，一項支持防御網絡機器人的應用中一個隱藏的程序錯誤在內部資料庫更新過程中被觸發，導致系統宕機。當天下午有關故障已被清除。

此次服務中斷讓人想起上個月亞馬遜和微軟雲服務遭遇的故障，當時一些面向視頻游戲、企業和運輸公司的在線服務也因此受到影響。

“此次事件與亞馬遜AWS最近的服務中斷一樣，都表明一些非常重要的互聯網服務對少數幾家大型企業有著極高的依賴性，”英國薩裡大學（University of Surrey）網絡安全教授艾倫·伍德沃德（Alan Woodward）對法新社表示。

“這猶如一把雙刃劍，因為這些服務商必須足夠龐大才能滿足大品牌所需的規模和全球覆蓋度。但一旦它們出現故障，其影響可能非常巨大。”

超市關閉 航班取消 一場IT故障引發全球性“宕機”

網絡基礎設施老化

據市場調查公司Emarketer的分析師博內（Jacob Bourne）稱，Cloudflare的服務中斷是網絡基礎設施提供商宕機並導致大面積互聯網癱瘓的最新案例。

這位分析師指出，Cloudflare承載著全球約五分之一的互聯網流量，並為全球三分之一的頂級網站提供支持，包括Shopify等網站、OpenAI和Anthropic等人工智能應用，以及智能手機應用和流媒體服務。

Bourne表示：“我們看到服務中斷發生的頻率越來越高，修復所需的時間也越來越長。這是基礎設施不堪重負的征兆：人工智能和流媒體需求激增以及老化的服務器容量，都使系統不堪重負。”

作者: 德聞 (法新社、德廣聯)