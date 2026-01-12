網美哭哭！全台最美藥局宣布熄燈 最後營業日曝光

生活中心／游舒婷報導

台中知名網美打卡景點、有「全台最美藥局」之稱的「分子藥局」今（12）日宣布即將在2月底熄燈，負責人表示，未來品牌重心將轉向電商服務、讓資源回到產品本身，繼續陪伴大家。

分子藥局。（圖／取自臉書）

負責人在臉書表示，分子藥局自2017年7月16日開幕以來，走過3,150個日子，陪伴無數消費者在同一個空間中，反覆思考產品、成分與健康的必要性，也建立起對「正確選擇」的長期信任。然而，這段實體門市的篇章即將畫下句點。

分子藥局宣布，將於2026年2月28日結束實體藥局營運，品牌重心未來將轉向以電商服務與產品研發為核心。分子藥局表示，此次調整並非結束，而是一種更專注的整理，希望讓資源回到產品本身，使溝通更為清晰，也讓品牌的陪伴不再受限於空間。

回顧這八年多的歷程，分子藥局感謝每一次來訪、每一段對話，以及願意花時間理解品牌理念的顧客。分子藥局強調，形式或許會改變，但對理性、品質與誠實的重視，將持續存在於每一項產品與每一次決定裡。未來，品牌將以更貼近生活節奏的方式，持續與消費者相遇，陪伴大家在日常中做出更好的選擇。分子藥局也向一路同行的顧客表達感謝：「謝謝您，與我們共同走過這3,150天。」

