網美喊：中國人不過洋節！直播被抓包「身後耶誕樹」被酸爆

中國網紅葉珂去年高調認愛中國男星黃曉明，還傳出「好事近了」被拍雙雙現身婦產科；沒想到後續爆出諸多爭議，短短2個月傳出分手後，又無預警宣布未婚當媽的消息，接連而來的震撼彈令她話題不斷。雖然葉珂一度宣布退網，不過近期已經悄悄復出、積極直播帶貨，昨（25日）耶誕節直播還高喊「我們中國人不過洋節」，結果秒被抓包身後擺了一棵大耶誕樹，中國網友都狠酸「太做作了！」

葉珂和黃曉明傳出分手後就未再有互動，她也在產後3個月迅速回歸社群。近期她開直播回答觀眾的感情問題，直言「感情裡沒有挽回這回事，你挽回就把自己放在很低階的位置上了，沒有一個人是被感動到和你在一起的，都是因為吸引、你身上有他需要的東西才會在一起的」。後來在下播前被問到，耶誕節打算怎麼過？她笑說「就這麼隨隨便便過吧，無所謂，我們中國人不過洋節」，似乎把感情看得相當淡然。

葉珂表示「我們中國人不過洋節」，不過被抓包身後擺著一大顆耶誕樹。（圖／翻攝微博）

不過馬上有網友抓包，葉珂身後家中就擺放著一棵耶誕樹，而且身上也穿著應景的紅色洋裝。該片段也衝上熱搜，不少網友狠酸，「想用愛國洗白自己嗎」、「白眼翻上天」、「後面的樹是自己長出來的嗎」、「她後面那麼大一棵聖誕樹不會沒有看見吧」、「立什麼人設，啪啪打臉」、「嘴上說不要身體很誠實」、「後面那棵聖誕樹，一看就是特意去裝飾好的，裝飾的那麼好看，嘴上說隨便過好了」。

葉珂無預警宣告未婚當媽。（圖／翻攝「葉珂kerr」抖音）

據悉，葉珂爆發爭議後於去年11月宣布退網，強調自己「過去不是公眾人物，未來也不是」，然而不到1年就悄悄復出開直播，吸引10萬人在線觀看。她8月首度鬆口分手原因，坦言2人是因為「現實因素」選擇分開，不過黃曉明曾教會她許多，「它會永遠留在我的身上，然後我用來紀念這段關係」，後來更說出「我覺得自己作為一個33歲生完孩子的女性，保養得還可以」，當媽的消息瞬間攻佔熱搜榜，不過她始終未公開生父身分。

