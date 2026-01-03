網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等

記者林宜君／台北報導

新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。

中國網美司曉迪近日在社群平台連續發文，高調喊話：「姐30了，頂流都睡完了！」。（圖／翻攝自Threads）

中國網美司曉迪近日在社群平台連續發文，自稱與多名一線男星有過親密互動，點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新、黃明昊、周奇等人，並高調喊話：「姐30了，頂流都睡完了！」相關貼文短時間內瘋傳，迅速登上各大熱搜。司曉迪同步公開一張自稱與鹿晗的床照，以及疑似與檀健次的對話截圖，並分享與其他男星聚會、飲酒的片段。司曉迪更提及過去曾與已因性犯罪入獄的吳亦凡有過親密接觸，引發更大爭議。

司曉迪同步公開一張自稱與鹿晗的床照，以及疑似與檀健次的對話截圖。（圖／翻攝自Threads）

然而，多名被點名男星的工作室火速發聲否認，強調內容不實，部分也表示已蒐證、保留法律追訴權。網友隨即開始比對細節，指出司曉迪公開的對話截圖未顯示完整時間軸，床照也被質疑有修圖或AI合成可能，可信度備受挑戰。事實上，司曉迪過去曾多次捲入戀情與爭議事件，此次爆料未提供任何權威佐證，也未獲當事人承認，被外界普遍視為「單方面說法」。

網友狂刷留言狠酸：「這位大姊是要手撕娛樂圈嗎?」。（圖／翻攝自Threads）

還有網友留言:「求她列個PPT」。（圖／翻攝自Threads）

即便如此，事件熱度仍全面失控，短時間內累積數十億次瀏覽。網友狂刷留言狠酸：「這位大姊是要手撕娛樂圈嗎?」、「娛樂圈的男生還是沒有學會一個人睡覺」、「這才是真正的新年大掃除」、「男神新年全挫在等」、「怎麼整個內娛男人都喜歡同一個女生？」、「求她列個PPT」，也有粉絲反諷表示，今年頂流男神送給粉絲的「新年禮物」，不是新作品，而是整排闢謠聲明與律師函，直呼「追星追到像在看法治教育」。儘管爆料真實性仍待釐清，但不可否認，司曉迪這場「新年手撕娛樂圈」已成為中國娛樂圈新年最具爭議、也最混亂的一場社群事件。

