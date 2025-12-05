網美打卡新地標！台北「最美飄雪聖誕樹」 台新新光吳東亮溫馨點燈

財經中心／師瑞德報導

台新新光金控合併後第一次舉行聖誕點燈活動，吳東亮董事長及夫人帶領同仁及台新戰神啦啦隊點亮「下雪聖誕樹」，(由左至右)賴昭吟財務長、王美花獨董、郭瑞嵩董事、吳東亮董事長、董事長夫人、魏寶生副董事長、林維俊總經理。（圖／台新新光提供）

在歲末年終、聖誕節即將到來之際，台新新光金控於今日在台北仁愛圓環總部隆重舉行合併後首場聖誕點燈儀式。以「攜手同新、歡慶新局」為主題，不僅象徵兩家金控正式邁入合併新時代，更藉由絢麗燈飾與溫馨氛圍，向全台民眾傳遞佳節祝福。

集團董事長吳東亮親自主持點燈儀式，於現場致詞時強調：「我們希望透過這座象徵團結與希望的聖誕樹，點亮的不只是節慶的溫暖，更是點亮台新新光金控未來的新光。」他表示，這場點燈不僅是集團歲末回顧的節點，更是攜手開啟全新篇章的儀式，透過團隊凝聚、整合創新，讓台新新光成為金融業的典範。

雙15公尺飄雪聖誕樹 打造城市最浪漫場景

今年的點燈活動規模盛大，主會場仁愛圓環設置高達15公尺的聖誕樹，不僅裝飾絢麗燈飾，每30分鐘還會定時飄下浪漫雪花，營造出宛如歐洲冬季小鎮的氛圍。搭配可愛的聖誕摩天輪、光廊與星光裝置，打造冬日限定的城市景觀，吸引不少民眾拍照打卡，現場充滿歡笑與驚喜。

除仁愛圓環外，台新新光也同步於台北車站對面新光摩天大樓設置另一座15公尺「下雪聖誕樹」，兩地同步燈飾與飄雪特效，成為北市夜景中最閃耀的節慶亮點。點燈儀式由仁愛國小弦樂團演奏溫馨聖誕曲目揭開序幕，並邀請台新戰神啦啦隊 Taishin Wonders熱情開場炒熱氣氛，歡樂氣息瞬間點燃全場熱情。

結合在地小農、推廣公益 經濟與社會價值兼具

今年活動除了節慶氛圍，更融入永續與關懷元素，特別規劃「關懷台灣之小農市集」，邀請長期合作的中寮蜂農、葡萄農等在地小農設攤，分享友善耕作理念，推廣永續農業，並讓參與民眾在欣賞燈飾之餘，也能認識產地故事與理念。

同時，台新銀行與新光銀行也首次在聖誕檔期整合行銷資源，聯合超過40家跨領域合作商戶推出限時優惠與數位互動遊戲。民眾可透過Richart Life APP完成任務獲得「台新POINTS」，於線上購物折抵，或填寫問卷抽取精美大獎，打造數位與實體同步聯動的耶誕新體驗。

打造城市節慶新標的 擴大參與北市耶誕活動

為進一步與城市共融，台新新光金控也參與台北市政府「繽紛耶誕玩台北」活動，在信義商圈松智路、松壽路與香堤大道空橋上，設置全新風格的燈飾隧道，串聯城市地標，讓整個信義區在夜色中閃耀著幸福光芒。

台新新光金控表示，未來將持續以金融專業結合文化、永續與公益價值，陪伴民眾過好每一個佳節，並以企業的力量點亮城市每一個角落。

