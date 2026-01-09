網美拍片跌倒被截圖「疑似露點」 脫衣回應真相無奈到笑

YouTuber「這群人」成員尼克2019年向香港網美陳君原（Ashly）求婚成功，同年完成終身大事，兩人育有1女。上月底Ashly搞笑在IG分享自己聖誕節短片，片中她穿細肩帶紅色亮片禮服，原本要跳舞卻不慎被絆倒，有網友截圖發現她右胸出現「謎之凸點」，質疑她走光，Ashly也發影片回應是長痘痘，還脫衣露出痘痘高清全貌，無奈問有人的點會長這樣嗎。

Ashly上月25日曬出一支影片，可見她脫掉黑色大衣本來打算熱舞，高跟鞋卻不小心踩到掉在地上的大衣，當場跌了個狗吃屎，還走光露出小褲，引來網友爆笑；近日，她再發影片，回應有人說她聖誕節影片走光露點，她也看到私訊了，但真的不是。

Ashly在影片中脫衣露出胸部上方，無奈說是火氣大、長痘痘，呼籲大家火鍋不要吃太多，自己還說到笑說：「你有看過點長那樣嗎？」網友回應：「幸福來得好突然」、「突然翻開真的嚇一跳捏」、「要這麼嚴肅的講，還以為你們也要離婚了，嚇死」、「突然掀開 害羞一下」。

尼克和Ashly婚後積極嘗試懷孕，試過各種偏方都沒用，後來選擇做試管嬰兒，尼克還負責親自幫老婆打針，打到坦言很心痛，2021年11月成功植入胚胎，隔年生下一女。Ashly當時分享心情，坦言懷孕前3個月很辛苦，孕吐、出血都遇上，她仍努力想保住寶寶，還在內心跟孩子說：「我會做我應該做的事去保住你，但如果你很不舒服很辛苦，你撐不了，沒關係，你可以回天上去，我都能理解」。

