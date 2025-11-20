網美柬埔寨失聯竟是涉詐被逮！素顏落網「驚天落差」網嚇壞

娛樂中心／周希雯報導

抖音擁有11萬粉絲的中國正妹網紅「橙子姐姐」張慕澄，驚傳上週在柬埔寨西哈努克港失聯，訂了回國的航班卻沒登機，連男友「龍哥」也音訊全無，手機全部關機找不到人，一度引發網友擔憂並發起尋人。沒想到如今真相曝光，橙子姐姐和男友竟是涉嫌詐騙、人口販運被逮捕，目前被關押監獄等候審理；反轉劇情震撼不少人，其中橙子姐姐被公開的「落網素顏照」，驚人落差更是令眾人傻眼喊，「你誰啊？」

綜合中媒報導，橙子姐姐11月初前往柬埔寨西哈努克港、探望男友「龍哥」，期間不時在社群發影片，被粉絲提醒注意安全還回覆，「寶寶我很安全的別擔心」，沒想到12日起突然失聯，打過去也是關機狀態；原訂13日搭飛機回中國也沒登機，也查不到出入境紀錄。由於男友龍哥自稱在西哈努克港經營飯店，但當地以詐騙園區盛行而聞名，加上龍哥後續也失聯，橙子姐姐一度傳出被男友拐騙，並以175萬人民幣（約新台幣768萬）賣給當地詐騙集團。對此，其姐姐日前不斷在社群發布尋人啟事，並呼籲大家提供線索，多位網友甚至自發性籌錢救援。

橙子姐姐外型亮麗，經常在抖音發出熱舞影片。（圖／翻攝微博）

沒想到才短短1週，事件出現驚人反轉。據柬埔寨媒體《柬中日報》報導，當局證實，橙子姐姐因涉嫌詐騙、13日於金邊落網，目前正被羈押於金邊白梳監獄。金邊初級法院調查法官羈押令指出，橙子姐姐涉嫌在2025年10月至11月期間參與多起網絡詐騙活動，還與犯罪集團勾結從事非法跨境人口販運；法院依《打擊人口販運與性剝削法》第11條，及《刑法》第377條、第380條，裁定其收押，並等待進一步審理。但對於龍哥是否共犯，目前報導未提及。

橙子姐姐傳出柬埔寨失聯時，一度引發中國發動尋人。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，報導也同步釋出橙子姐姐的落網照；只見她放下一頭長髮，身穿露腰裝，面無表情立正被拍；雖然身形依舊纖瘦，不過素顏與平日美照有落差，臉型似乎也圓一圈。因此畫面曝光後，慘被中國網友毒舌狠批，「這素顏涉及詐騙了」、「以為被賣了，原來去了那邊賣人」、「也差太多了吧」、「以為是落難，原來是落網」、「美顏一開直接換了個人」、「同一個人？沒抓錯吧」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

