網美深夜毀滅式爆料7男星 曬床照點名鹿晗、檀健次：所有頂流都睡完了

娛樂中心／蔡佩伶報導

女網紅自爆和鹿晗有曖昧。（圖／翻攝自微博）

男星鹿晗自從退出EXO後，便將事業重心移回中國發展，不料昨（2日）網紅「司曉迪」一則發文牽連到鹿晗，只見司曉迪在文中聲稱「所有頂流都睡完了」，表示人生沒有遺憾，不過引起軒然大波的是，女方被挖出PO過疑似鹿晗的床照，讓鹿晗工作室緊急發聲澄清。

鹿晗工作室在今（3日）上午發出聲明，強調所有平台涉及鹿晗的不實言論均已蒐證完成，未來將會透過法律途徑追究一切責任，最後，工作室呼籲大眾勿輕信網路謠言且散播，否則將負擔法律責任，後續司曉迪則改口稱跟鹿晗只是朋友，但這一說法也網友被質疑是面臨法律責任後的補救行為。

事實上，司曉迪這波深夜爆料不只點名鹿晗，就連范丞丞、檀健次、蔡徐坤、林更新、黃明昊、周奇、吳亦凡等人都受害，，除了指吳亦凡跟她舌吻過之外，還提到檀健次跟她約過夜，甚至爆料關曉彤跟男星王安宇交往，惹得眾人一一出面闢謠，雖然司曉迪目前已刪除所有貼文，但事件早已鬧得沸沸揚揚。

鹿晗工作室發出聲明。（圖／翻攝自微博）

