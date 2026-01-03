網美爆「拉絲舌吻大咖男星」突刪文吐11字 另闢戰場預告公開大尺度照
娛樂中心／蔡佩伶報導
中國網紅「司曉迪」近日深夜在微博中聲稱「所有頂流都睡完了」，更點名鹿晗、檀健次、蔡徐坤等大咖明星，爆料其私生活，不過隨著眾多男星出面澄清後，司曉迪無預警刪光所有貼文，表示「新的一年，我要好好愛自己」，但後續又被發現是到社群平台X（前推特）另闢戰場。
司曉迪深夜爆料鹿晗曾跟她拉絲舌吻，讓微博網友瞬間炸鍋，不過輿論發酵沒多久，鹿唅就透過工作室澄清，而檀健次則被說是跟她約過夜，還留了一件衣服，王安宇則是被爆跟關曉彤交往等，受害的明星們也一一在早上發文闢謠，均表示會追究法律責任，後來司曉迪改口表示跟鹿晗只是朋友，不過此舉被網友質疑是面臨法律責任後的補救行為。
不只如此，司曉迪又將所有貼文都刪光，僅留下新年要好好愛自己的言論，一番操作讓網友不明所以，本以為事件落幕，但司曉迪被發現轉移陣地到X繼續爆料，還預告晚上將會公開大尺度的照片，同時也批評中國社群平台限制內容，「真的好噁心」。
