網美瘋朝聖！中央公園「Funkyland」試營運爆紅 質感系最新景點魅力引爆全台



台中市長盧秀燕積極打造多元、美感兼具的公園休憩環境，中央公園再添話題新地標！位於十二感官空間味覺體驗區，由市府建設局委託習亦思有限公司經營的「Funkyland」自11月啟動試營運後，以其坐擁綠美圖與台中國際會展中心的遼闊視野、精緻的場域設計與波希米亞野餐風半戶外空間，迅速成為全台最受矚目的網美打卡新景點。無論拍照、喝咖啡、野餐或靜賞夕陽，都成為社群熱議的質感場景。

設有半戶外空間-呈現宛如歐風度假般的質感氛圍

建設局表示，Funkyland將於12月21日正式啟用，同步推出聖誕展演與手作活動，邀請市民共同感受中央公園的魅力再升級。

傍晚夕陽餘暉配上台中國際會展中心點燈更是一番美景

建設局長陳大田說明，Funkyland座落中央公園味覺體驗區草坡制高點，是綠美圖與會展中心間最醒目的視覺焦點。從空中花園、會展中心二樓平台、經貿五路跨橋甚至舊機場跑道草坪遠眺，都能看見其獨特造型，宛如嵌在自然中的現代藝術地景。業者善用地形層次打造舒適開放的休憩空間，提供咖啡輕食、風格野餐預約與主題課程，讓遊客在自然景觀中享受慢活時光。



陳局長指出，試營運期間最受網美歡迎的是半戶外波希米亞風休憩區，布幔、地毯、棧板桌、抱枕與植栽交織出夢幻氛圍，挑高空間與自然光線讓隨手拍都像旅拍大片。場域亦貼心設置兒童遊戲區，親子同行也能輕鬆享受療癒時光，是假日出遊的理想選擇。

建設局補充，目前Funkyland仍處試營運階段，營業時間為每日下午1時至7時（週一公休）。正逢秋冬芒草盛放，漫步步道即可欣賞跨橋上的白色芒草隨風搖曳；黃昏更是拍照人潮湧現的黃金時段，夕陽灑落草地，與綠美圖及會展中心的俐落線條相映成畫，呈現台中城市景觀難得一見的高質感自然風貌。Funkyland將於12月21日正式開幕，規劃聖誕展演、互動手作及導覽活動，邀請市民把握機會蒞臨體驗。

將於21日正式啟用-並將推出聖誕展演與手作活動-邀請市民朋友前來感受中央公