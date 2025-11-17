網美紐約「吃霸王餐」遭逮登上《紐約郵報》 身分竟來自台灣

網美紐約吃霸王餐遭逮，身分起底竟來自台灣。（圖: shutterstock／達志）

近日一名網美在美國高級餐廳用餐，但結束後想以部落格文章的方式換抵餐費，遭到餐廳拒絕，導致網美付不出錢，形成吃霸王餐的局面。沒想到網美被逮後又多次拒絕付餐費，該消息曝光後登上《紐約郵報》，另外，從網美的社群查看，其身分竟來自台灣。

根據美媒《紐約郵報》報導，有知情人士爆料，一名34歲居住在布魯克林的網美，經常在社群分享精品服飾及精緻餐點的照片，但她從10月下旬，就在當地的高檔餐廳享用美食，卻多次拖欠餐費，事後還在社群發文分享「霸王餐」的餐點，且此行為已被逮到5次。

廣告 廣告

警方與消息人士回憶過程，網美10月22日到餐廳用餐，享受了總共188美元（約新台幣5857元）的餐飲服務，不過，結帳時網美想以照片和部落格文章的方式來換餐，可是餐廳老闆拒絕了提議：「那是我們必須事先商定同意的事情，而我們並沒有這樣做，所以我需要妳付帳」，結果網美的銀行卡皆無法使用，便開始拖欠費用。

後來，網美繼續到餐廳點餐，卻因帳單未結清遭到拒絕服務，直到11月7日晚上，網美在餐廳點了一份83.83美元（約新台幣2612元）的食物，再次因為拒絕付款被餐廳阻擋，於是警方接獲通報後，隨即認出網美，最終以上銬逮捕。

據了解，網美在社群上累積1.4萬粉絲，且經常分享看起來高級、精緻的美照，展現其生活的多采多姿。如今她的身分被報導曝光，還在社群註記「台灣人」及從事專業，但她目前尚未做出回應。

更多中時新聞網報導

114學年大學新增60班別 聚焦AI、醫療

黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛

邰肇玫抗癌成功 笑喊歸功好吃懶做