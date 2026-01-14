網美自爆「睡遍頂流男星」下場慘 遭公司解約、求償近千萬

大陸女網紅司曉迪，本月初在社群平台大膽發言：「姐30了，所有頂流都睡完了！」並點名多位男藝人包括鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新、黃明昊、周奇等人，讓眾男星急撇清，揚言追究法律責任。事後，司曉迪所屬的經紀公司發出聲明，宣布與她解除合約，同時求償200萬人民幣（約新台幣907萬元）。

司曉迪前經紀公司負責人王大發，8日凌晨代表公司向社會大眾致歉。文中指出，司曉迪無視公司阻攔，在網路胡言亂語，造成非常惡劣的社會影響；事發的當下，他試圖阻止司曉迪繼續散播謠言，但對方口頭上答應，掛掉電話後仍繼續胡言亂語。

廣告 廣告

經過多次瞭解，司曉迪聲稱心情不佳，一天服用40顆處方藥，公司嘗試幫她進行公關補救，但在內部會議中，發現司曉迪多次撒謊，因此最終決定對她提起民事訴訟，同時要求她交出社交媒體帳號所有權並賠償200萬人民幣違約金（約新台幣907萬元）。

回顧整起風波，坐擁超過120萬粉絲的司曉迪，本月2日毀滅性爆料，聲稱跟鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新、黃明昊、周奇等人「有關係」，更貼出一張疑似與鹿晗的床照，以及2022年疑跟檀健次的對話截圖，轟動陸網。為了捍衛自身的清白，鹿晗、檀健次、林更新、周奇、黃明昊、范丞丞等男星隨後都透過工作室發表聲明，嚴正否認這些不實指控，並且不排除採取法律途徑。眼見事態擴大，司曉迪迅速將所有相關貼文下架，改發文「新的一年，我要好好愛自己。」並聲稱在X平台上的同名帳號是冒名頂替的，爆料內容與她本人無關。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

更多中時新聞網報導

魔王降臨 支付二老攜綠界求生

流感疫情急升1成 門診衝破9萬人次

藍白「未來帳戶」明排審 財部反對