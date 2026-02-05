網美變臉又甩肉！「整形前後」同框合照曝光 1500萬人看傻

娛樂中心／游舒婷報導

真的是同一個人？日本一名網美在網路上公開自己「大變身」的過程，並用AI技術讓整形前後的自己同框合照，誇張對比讓網友們大感震撼，照片曝光後已經累計超過1500萬人次的瀏覽，大家紛紛直呼不敢相信。

日本網紅公開自己整形前後的合照。（圖／取自rori0714 TikTok）

日本網紅、TikTok帳號「rori0714」日前公開一張整形前後的合照，一邊臉型明顯豐腴、眼睛較小，另一邊是水汪汪的大眼睛，鼻子、嘴巴的部位也有明顯差異，驚人對比讓人看了目瞪口呆。該網紅後來也大方分享，自己接受了整形手術，也公開術後自己臉上滿是繃帶的照片。

不過除了整形手術，她也花了許多心力在雕塑自己的體態，體重更從原本的92公斤減到42公斤，公開的照片可以看到，她的手部原先相當腫大，但減肥成功後變得相當纖細。

看到變化如此大的照片，網友們的反應也相當熱烈，雖然不免出現酸言酸語，但有不少人也稱讚她的毅力，並恭喜她變成自己更喜歡的樣子。

日本網紅透過整形和減重，外型大改變。（圖／取自rori0714 TikTok）

