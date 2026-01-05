網美露營區竟淪「毒品轉運站」 加國大麻寄南投

警方拆開包裹，查緝嫌犯從加拿大運回的大麻毒品。（圖／東森新聞）





網紅露營地竟然賣毒刑事局中打，去年9月破獲一起橫跨泰國、加拿大、台灣的跨國運毒集團。

旅居泰國的陳姓主嫌，從加拿大購買大麻包裹，真空包毫無掩飾，直接寄到台灣，並利用南投魚池五星級露營區作為掩護收貨，由成員再運到台中北屯分裝販售。3名成員聲押獲准，但露營區的賴姓負責人，聲稱根本不知道包裹裡面是大麻，無保請回。

警方鎖定目標，一舉衝上去逮人，男子原本還在打電話，卻被警方逮個正著，因為他就是運毒集團的成員，透過監控查緝，不僅查獲了這名38歲的蔡姓男子，還有35歲的賴姓男子，以及沈姓男子。

拆開包裹，真空包裝毫無遮掩，直接從加拿大寄了三大包大麻毒品，市價350萬。員警：「煙霧彈，剪刀，捲菸器。」

另外還在蔡姓男子的住處，搜出了6小包大麻還有3罐的大麻，以及71支大麻煙油，平均一支要價5000元，市價超過35萬元，光是這些毒品，總價值就要400萬，而這些都是從加拿大進口來台，還把露營區當成轉運站，這間在南投魚池的露營區，占地約6千坪，IG都是網美介紹影片，卻成為了運毒集團轉交貨物的地點。

露營區業者：「我們這些都鄉下人，怎麼會知道，寫英文哪裡來的，不知道寄來的，是什麼東西，因為我們不可能，給人家拆開包裹。」

雖然業者喊冤，不過警方查出，這個運毒集團的陳姓主嫌長年旅居在泰國，但他就從加拿大訂大麻，直接寄到台灣，海關一查發現有3個包裹，裡面夾帶毒品。

於是警方展開調查，發現這個包裹寄到南投魚池，是賴姓男子負責收，沈姓男子則開車到露營區拿，最後送到台中北屯蔡姓嫌犯的住處，由他來分裝銷售，四個人跨三國運毒。

刑事局偵查第六大隊第四隊隊長劉永畯：「（陳嫌）長期旅居國外，此次為走私大麻毒品，來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌，在國內負責大麻銷售管道，再透過賴嫌以，南投露營區作為掩護。」

警方發動2波搜索，逮到4名嫌犯，3人遭羈押，而露營區的賴姓老闆，聲稱自己根本不知道收到的包裹裡面是大麻，因此無保請回，近日由檢方偵結起訴，移審法院。

