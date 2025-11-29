網美騎重機「鑽車縫遭輾斃」 生前「1句」竟成預言！

國際中心／江姿儀報導



哥倫比亞重機網美凱倫（Karen Sofía Quiroz Ramírez）長相美艷、身材火辣，時常分享騎重機時酷颯又性感的模樣，在Instagram和TikTok上共擁有5.4萬粉絲。近日她在個人社群發文表示「希望不會因為沒戴眼鏡而出車禍」，沒想到幾小時後竟然在桑坦德省（Santander）發生意外，不幸車禍身亡。





25歲網美騎重機「鑽車縫遭輾」當場身亡 生前發文「曝1事」竟成預言！

哥倫比亞重機網美凱倫車禍身亡，生前發文竟成預言。（圖／翻攝自IG@sofia_quiroz10）

廣告 廣告

根據英國媒體《The Sun》報導，哥倫比亞網美凱倫熱愛騎重機，享受奔馳在路上的極速快感，也常將穿著火辣騎重機的畫面上傳社群分享給粉絲。日前她在個人社群發文表示，自己弄丟了騎車常戴的眼鏡，寫下「希望不會因為沒戴眼鏡而出車禍」。數小時後，她行駛在吉隆（Girón）至弗羅里達布蘭卡（Floridablanca）的高速公路上，試圖穿越2輛車之間的車縫，沒想到超車時意外失控，先是撞上1輛轎車，又緊接著被後方行駛的卡車輾過。醫護人員獲報後趕抵現場搶救，然而凱倫傷勢過重，當場失去性命。

25歲網美騎重機「鑽車縫遭輾」當場身亡 生前發文「曝1事」竟成預言！

凱倫前幾天上傳短影音，騎重機跳手勢舞，雙手離開把手相當危險。（圖／翻攝自IG@sofia_quiroz10）

當局表示，目前警方已經介入調查，將調閱監視器畫面，以釐清事故原因。消息曝光，粉絲聽聞噩耗後湧入凱倫社群悼念，不捨留言「安息吧」、「安息吧！重機女神」、「願妳安息」，也有網友質疑「不！為什麼妳要冒險這樣騎車？」。事實上，凱倫前幾天還上傳危險駕駛的短影音，她騎著重機在路上飆速，行駛途中卻雙手離開把手，跳起手勢舞，還隨著音樂扭動身軀。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：25歲網美騎重機「鑽車縫遭輾」當場身亡 生前發文「曝1事」竟成預言！

更多民視新聞報導

中客驟減「日飯店沒降價」？員工親揭「1打臉真相」！

老婦罹1病「月花6萬買爆」 女兒抓狂「尪拔電視」阻妻！

91歲香港鬼后爆「遭除名」？合作56年突「消失」！

