網翻陳意涵《浪姐4》讚唱功！《陽光女子合唱團》音痴演技都學她





《陽光女子合唱團》刷新台灣影史票房排名紀錄，笑淚交織深植人心。片中「演唱情節」包括安心亞、孫淑媚再到金馬影后翁倩玉，都表現的非常出采，戲外她們也都有豐富的歌手舞台經驗，而飾演獄中產女關鍵角色的陳意涵，「音痴演技」也讓人印象深刻！



陳意涵展現「音痴演技」

──請注意，這是防雷線──

陳意涵在《陽光女子合唱團》飾演的角色惠貞，為了想在女兒送養前留下美好回憶，打破女子監獄從來都是舞蹈表演的傳統，勇敢請願力組合唱團表演，但自己卻是個音痴來著。



尤其《陽光女子合唱團》獄中合唱團甄選情節，讓很多觀眾以為陳意涵真的五音不全，她甚至還在片中展現了唱跳表演能量，令影迷相當驚喜。

陳意涵在《陽光女子合唱團》展現音痴演技，令人印象深刻。圖片來源：FB@陽光女子合唱團

網翻《浪姐4》讚陳意涵唱功

有網友為此翻出陳意涵曾參加《浪姐4》（乘風破浪的姐姐）甜唱台語民謠〈望春風〉的畫面，掀起大家驚讚：「不敢相信這就是電影裡（清）唱〈感恩的心〉跑調的那位」、「現實中怎麼這麼會唱」、「看得出她很努力在《陽光女子合唱團》唱得難聽」、「每個音都是刻意壓低半音，真的難度很高」。

事實上，陳意涵在《浪姐4》公演勝出5次、甚至晉級總決賽，最後雖未成團，但她展現不同於原先觀眾較為熟悉的演技才華，唱跳表演量能令大家耳目一新。

陳意涵「練習走音」都學她 ?

陳意涵曾坦言「從小就一直被說唱歌很難聽」，覺得經過《浪姐》節目洗禮，在演出《陽光女子合唱團》的角色時，更明白「先會唱才能走音」，她也因為有著學唱歌真實經驗，所以覺得自己在「音痴角色」的詮釋上不會太困難。

陳意涵也透露，為了演出「不會唱歌」狀態，努力「練習走音」的方式，都是看補教名師徐薇的唱歌影片，逗笑許多網友說她「太誠實」。陳意涵也希望透過片中角色，讓觀眾看到自己戲裡戲外「判若兩人反差的魅力」。如今《陽光女子合唱團》收獲意想不的佳績，陳意涵的多元表演才華也讓更多人看見，打中影迷的心，也圈粉了更多人。



