網自嘲台鐵不惜犯法運豬 釣出官方「4字回應」全場爆笑

生活中心／倪譽瑋報導

先前非洲豬瘟防疫時期實施禁宰、禁運，如今限制逐步恢復。

為防堵非洲豬瘟，幾週前實施豬隻禁宰、禁運，養豬禁令目前在社群上仍有討論熱度，一位網友自嘲，自己搭火車可謂「台鐵不惜犯法把我送回桃園」，意外釣出台鐵官方小編回應「桃豬引園」（台北超級豪宅「陶朱隱園」的諧音）讓不少人笑翻直呼「這樣子也可以諧音梗」、「給這位小編加薪」。

台中市一處養豬場10月底出現非洲豬瘟病毒，單位全力防堵疫情，10月22日全國實施豬隻禁運禁宰15日，以免病毒隨運輸擴散；當時讓不少消費者、店家無奈，擔心沒豬肉吃。不過禁令已逐步解除，11月6日中午12時起恢復活豬運載、於11月7日午夜0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，但廚餘養豬禁令仍在。

原PO以「台鐵運豬」自嘲，意外釣出官方小編回應。（圖／翻攝自Threads）

關於養豬禁令，目前在網路上仍有討論熱度，日前有Threads網友自嘲道「豬隻禁運，台鐵不惜犯法還是把我送回桃園了」不少網友聽出原PO想表達的，紛紛笑稱，「真的很嚴重，要通報中央」、「龍豬回桃」、「載送過程，豬情不報」。

另外，連台鐵官方Thread也發文回應原PO「畢竟，桃豬引園」，此話一出，再度讓眾人捧腹大笑，「信義區的陶朱隱園啦」、「這樣子也可以諧音梗」、「台鐵小編的諧音梗能力竟然這麼強」、「啊哈哈哈哈哈優秀耶！ 來人啊給這位小編加薪！」「原PO自嘲的好笑程度：100% 台鐵回覆諧音梗的好笑程度：1000000000%」。

