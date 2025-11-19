網被演算法推到！館長砸千萬送名車 大師兄喊愛你

館長5年前一口氣送4員工名車。（圖／館長成吉思汗YT）





「館長」陳之漢遭前員工「大師兄」李慶元爆料多項爭議後，有網友翻出館長5年前的影片，回顧他霸氣砸1500萬，一口氣送4員工名車，其中李慶元開心對著鏡頭比愛心，「謝謝師傅，愛你唷！」。

館長於2020年拍攝「館我去哪裡」，並表示早在2019年就答應員工要買車，為了兌現創業初期的承諾，霸氣地帶著4位員工走進a名車的旗艦店，一口氣訂下4輛，總共花費1500萬元，他透露，買車的原因並不是炫富，而是「當老闆的，說話要算話。」

廣告 廣告

館長更表示，他並未設限，讓員工們自己挑選喜歡的車型及配備，光是選配就接近百萬元，李慶元也在影片中感謝館長，「感謝師傅，選了喜歡的車，也選了自己喜歡的配備，很開心」、「謝謝師傅，愛你唷！」

李慶元（圖中）開心對著鏡頭比愛心，「謝謝師傅，愛你唷！」。（圖／館長成吉思汗YT）

李慶元（圖中）開心對著鏡頭比愛心，「謝謝師傅，愛你唷！」。（圖／館長成吉思汗YT）

如今許多網友湧入留言區表示，「1500萬打水漂了⋯⋯有錢時候就是愛你師傅，沒錢時候就說你是變態」、「突然被推播，館長的真心，換來這些人的無情，館長真的辛苦了，要看看還是有很多用心的好員工！」、「事實證明了，由奢入簡，太困難，這句話的由來」、「給錢的時候：謝謝師傅，不給錢的時候：你看我沒有?」、「歷歷在目，公道自在人心」、「看完了影片，只能說館長真心換絕情啊！」。



【更多東森娛樂報導】

●館長遭毀滅式爆料 「隔天風向大逆轉」網揭1關鍵

●快訊／國光女神梁云菲驚傳輕生 IG親曝現況

●小瑋被逼睡館嫂「關鍵對話」還原 館長認：老婆不那個

