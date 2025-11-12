網詐通報查詢網3.0上線 納入地方政府和第三方聯防機構情資來源

數發部《網路詐騙通報查詢網》納入第三方聯防機構與地方政府情資來源，讓防詐通報更全面。戴嘉芬攝



為擴展《網路詐騙通報查詢網》通報情資來源，強化公私聯防能量，數位發展部今日（11/12）宣布《網路詐騙通報查詢網3.0版》上線，除既有的公部門與民眾通報外，更納入第三方聯防機構與地方政府情資來源，且新增名人與企業專屬通報機制，讓防詐通報更全面。

數發部長林宜敬強調，打詐是好人跟壞人間不斷的攻防，政府做為好人的一方，不斷地把各種詐騙管道堵住，但是詐騙集團做為壞人的一方，他們會持續尋找新的漏洞。因此，希望好人的一隊能有更堅強的隊友以及更多的資源。

廣告 廣告

他進一步指出，數發部在去年9月已經推出「網路詐騙通報查詢網」，此網站的概念就是要結合全民力量，當大家在網路上看到可疑訊息，可能來自Meta、Google或是LINE社群，想要確認它是否為詐騙訊息，就可把網址複製下來，貼到網詐通報查詢網，去看看是否已有人通報此為詐騙訊息，倘若無人通報，民眾則可立即通報。

林宜敬繼續指出，數發部一旦接獲通報，就會立即確認。他舉例，倘若是假冒輝達執行長黃仁勳的資訊，我們就會去問黃仁勳的秘書，秘書會告知「這不是黃仁勳本人，此為詐騙。」數發部就會立刻啟動網詐通報查詢網的自動機制，請Meta、Google或是LINE盡快將詐騙訊息下架。

他表示，截至目前為止，已接獲43.9萬件可疑訊息通報數，其中有21萬件已被下架，是一個相當不錯的成果。如此分攤下來，平均每件下架成本約為台幣192元左右，未來希望把這個金額往下壓。

數發部長林宜敬表示，打詐是好人與壞人間的攻防。戴嘉芬攝

新版《網路詐騙通報查詢網》系統擴大情資來源，除既有的公部門與民眾通報外，更納入第三方聯防機構如台灣數位安全發展協會、趨勢科技、走著瞧以及新北市事實查核教育基金會，並與地方政府接軌，且新增名人與企業專屬通報機制，讓防詐通報更全面；同時導入跨部會 API與電子送達流程，顯著縮短詐騙訊息的確認與處理時間，使審查流程更為即時高效。

此外，為強化下架作業速度，系統與 LINE API 完成串接，可直接啟動詐騙帳號停權與內容下架機制．讓詐騙資訊的阻斷更加即時；而在使用體驗上，則全面優化 UI/UX 介面並新增推播通知功能，讓民眾能即時掌握重大詐騙訊息，使用更便利、查詢更直覺。

數發部數產署平台經濟組組長林青嶔指出，《網路詐騙通報查詢網》是由政府預算來建置開發，一旦通報人數愈來愈多，就會讓成本下降，同時也能墊高詐騙集團所需的成本。

此次記者會特別邀請4家第三方聯防機構代表出席，包括台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯、趨勢科技台灣區行銷部協理陳亭妏、走著瞧股份有限公司池凱琳雲端技術總監，以及新北市事實查核教育基金會邱家宜董事兼執行長。

數位產業署指出，自去年9月底開放測試以來，《網路詐騙通報查詢網》已累積通報逾40萬件、確認詐騙逾20萬件，平均每月要求下架逾1萬則詐騙訊息，APP 下載數突破4萬次，顯示全民參與度穩定提升。

根據AI掃描分析結果，金融投資及身分冒充類詐騙案件數相較高峰期分別下降97%與94%。詐騙廣告樣態亦明顯轉變，從過去常見的「假投資」、「假理財」手法，演變為偽冒名人販售商品的新型態詐騙，例如近期引發關注的「吊車大王」遭 AI生成影像冒用販售保健品事件，顯示詐騙手法不斷翻新、情節更加擬真。

數位發展部強調，將持續推動數位防詐工具精進與公私聯防機制建置，擴大跨域情資串接，強化 AI 模型準確度與回饋機制，結合民間團體、地方政府及網路平台，共同建立即時反應、防詐零距離的情資聯防網，攜手打造更安全可信的數位環境。

更多太報報導

網傳海纜有6條被割斷？ 數發部：勿輕信網路謠言及散布不實資訊

IMD世界數位競爭力評比出爐 台灣8項指標排名全球前3

普發1萬／13歲以上未成年「父母不得代領」藍批擾民 數發部：尊重青少年理財自主能力