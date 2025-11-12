網詐通報網3.0上線 強化公私聯防

記者郭曉蓓／臺北報導

因應詐騙手法不斷翻新，數發部昨日舉行「網路詐騙通報查詢網3.0全新改版」記者會，宣布第3代打詐平臺上線。數發部長林宜敬表示，新版納入第3方聯防機構與地方政府，並新增名人與企業專屬通報機制，擴大情資來源，強化公私聯防能量，民眾可以感受「通報更全面、審查更快速、 下架更即時、民眾更好用」。

林宜敬指出，網路詐騙通報查詢網去年9月底開放測試，已累積通報逾40萬件、確認詐騙逾20萬件，平均每月要求下架逾1萬則詐騙訊息，App下載數突破4萬次，顯示全民參與度穩定提升；目前統計下架1件詐騙訊息成本平均約192元，希望金額續往下壓。

林宜敬說，網路詐騙通報查詢網在既有基礎上繼續改善，3.0版以「通報更全面、審查更快速、下架更即時、民眾更好用」為核心亮點，全面升級各項功能，讓防詐通報更全面。

此外，新版同時導入跨部會API 與電子送達流程，更具即時高效；為強化下架作業速度，系統與LINE API完成串接，可直接啟動詐騙帳號停權與內容下架機制，讓詐騙資訊的阻斷更加即時；同時優化UI/UX介面並新增推播通知功能，讓民眾能即時掌握重大詐騙訊息，使用更便利、查詢更直覺。

林宜敬指出，現在新增4家第3方聯防機構，業者甚至可以風險分析，例如gogolook社群即情資，能加速威脅的審查與下架，另加上地方政府，更為全面防堵詐騙，也象徵臺灣邁入「情資聯防元年」。

數發部宣布網路詐騙通報查詢網3.0上線，開啟公私聯防詐騙新階段。（記者郭曉蓓攝）