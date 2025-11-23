網評《親愛的X》6大上癮原因：惡女金裕貞PUA多男超帶感、劇情刺激無冷場！
【文／Beauty美人圈．編輯團】金裕貞、金永大主演的懸疑愛情劇《親愛的X》終於開播了！該劇改編自同名人氣漫畫，故事圍繞擁有反社會人格的頂級女演員「白雅珍」的衰落與背後隱藏的雙重面孔，才剛開播就掀起追劇熱潮，成為2025年下半年最強的黑馬韓劇！究竟《親愛的X》有什麼魅力？快一起來看看吧！
《親愛的X》一追就上癮原因1：金裕貞「毀三觀演技」超有新鮮感
過去總是以甜美鄰家女孩形象示人的金裕貞，在今年邁入26歲之際選擇以擁有反社會人格的極端角色力求轉型，接演《親愛的X》的惡女主角「白雅珍」！由於《親愛的X》的原型是網路漫畫，內含偽骨科、校園暴力、不倫、弒父等大尺度禁忌元素，因此宣布翻拍電視劇時曾掀起軒然大波，而這個「毀三觀」的最惡女主角竟然由金裕貞飾演，更是讓外界嚇得瞠目結舌！
金裕貞在劇中飾演的女主角「白雅珍」外表看似甜美清純，其實內心藏有另一個極端面孔，為了達到目的可以無情利用身邊所有人，是個內心活動相當複雜且難以捉摸的角色。金裕貞在接受採訪時曾說過，想要利用眼睛好好表現白雅珍獨有的微妙，全程「不眨眼」的演技不僅大受導演讚賞，更讓外界重新看見金裕貞的可塑性。
《親愛的X》一追就上癮原因2：看惡女大玩情感操控
白雅珍十分擅長操控人心，從小就知道設計繼母，並且以楚楚可憐的姿態PUA繼兄，使他與自己的母親反目成仇，轉而與自己永遠站在同一陣線。長大後更是以看似溫柔實則鋒利的言語迷惑利用對方，使其甘願為自己賣命付出，簡直就是「PUA大師」，被網友封為「有史以來最會情感操控」的女主角！
白雅珍身為惡女，卻沒有大起大落的情緒起伏或是過度激進的行為，反而從頭到尾都給人一種淡淡的感覺，但只要她一個眼神，觀眾就知道惹到她的人即將大難臨頭！
《親愛的X》一追就上癮原因3：每一對CP都好嗑
由於白雅珍擅長利用自己的美貌與充滿魅力的性格征服人心，讓這些男人甘願為她付出，成為幫她達成目標的俘虜，因此白雅珍的人生中跟許多男人都有所糾葛，不論是默默守護的繼兄、高中時期認識的中犬摯友，還是進入演藝圈後結識的頂流男明星，每一對CP都超好嗑！有網友笑說才看了四集，就嗑到三對不同的CP，真的是前所未見的！
《親愛的X》一追就上癮原因4：緊湊且有層次的敘事引人入勝
《親愛的X》的劇情緊湊無冷場，敘事方式極富層次感，先是以白雅珍高中時代讓自己死對頭身敗名裂的故事為開場，這時的她還不是真正的壞，只是想讓惹到自己的人嚐嚐苦頭，但她仍心懷成為律師的目標，努力考上了首屈一指的大學。
隨著故事繼續發展，白雅珍面對嗜血繼父的窮追猛打，她漸漸變得更加心狠手辣，到最後成為真正的惡魔，這個情感與心理轉折逐漸堆疊的敘事，正是引人入勝的關鍵之一！
《親愛的X》一追就上癮原因5：金永大完美詮釋「偽骨科」愛情
偽骨科這條賽道終究是被金永大闖進來啦！今年29 歲的金永大過去曾以《偶然發現的一天》、《流星》等劇展露頭角，這次他在《親愛的X》飾演白雅珍曾經的「繼兄」尹俊瑞，小時候看見自己的媽媽虐待白雅珍，因而產生愧疚感，從此成為白雅珍唯一的避風港，是個默默守候的純情男子。
金永大和金裕貞這對「偽骨科」CP絕對是吸引大家追劇的一大原因之一！他們從小到大以名為「兄妹」的關係肆無忌憚編織著親密，每當曖昧氛圍到最高點時卻又點到為止，從未有擁抱以外的踰矩行為。不少觀眾認為，金永大以細緻演技成功演繹了尹俊瑞對白雅珍有點陰暗扭曲卻又帶點純愛的偽骨科愛情，堪稱是他的人生角色之一！
《親愛的X》一追就上癮原因6：揭露演藝圈殘酷黑暗面
《親愛的X》一開場就相當震撼，揭示了擁有反社會人格的女主角「白雅珍」，長大後成為炙手可熱的頂級女星。不過鏡頭很快回到她的高中時期，從學生時代的故事開始講起。表面上是青春校園劇，實際上卻描繪了一場充滿算計與復仇的心理戰，白雅珍如何一步步策劃，讓原本人氣高、備受喜愛的死對頭沈聖希從巔峰跌入谷底，這何嘗不是演藝圈的縮影？
接下來的故事舞台將從校園延伸到更殘酷的演藝圈，白雅珍即將面對的，不再是同學間的小打小鬧，而是成年人之間赤裸裸的權力與名利角力。劇情將揭開娛樂產業的黑幕，包含經紀公司如何打造明星形象、操控輿論風向，甚至利用爭議事件炒作話題、推人上位。《親愛的X》不只是一部校園復仇劇，更像是一場「名利遊戲」的真實寫照。校園篇就已經緊湊又上頭，接下來白雅珍踏入娛樂圈後的劇情，勢必會讓人欲罷不能！
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
《親愛的X》金裕貞美出新高度！圓肉臉變成上鏡小臉，減肥＋保養重點全公開
《親愛的X》金裕貞一路從童星蛻變為韓劇女神，細看她這幾年的變化，最令人驚艷的莫過於「臉變小、身材線條更俐落緊實」，整個人氣質美貌大升級！而她並不是靠極端節食，而是靠著規律運動＋聰明飲食＋細緻保養，讓身體慢慢緊實、臉型變窄，這次一起看看她的「不臉凹瘦身法」重點！BEAUTY美人圈 ・ 15 小時前
立可白蓋子上「小圓圈」有特殊用途？業者曝正解 很多人不知道
立可白可以說是學生必備文具之一，能將原子筆寫出來的錯字，用白色顏料蓋過去，等到乾了之後就可以重新書寫。而立可白的蓋子上有一個小圓圈，很多人不知道有什麼用，其實台灣文具商過去曾解釋，該設計可以清除筆尖上乾掉的立可白修正液。中時新聞網 ・ 15 小時前
TWICE掀熱潮！高雄「韓國文化日」5城市吉祥物同框亮相
韓國天團TWICE在港都開唱，掀起K-POP熱潮!今年邁入第14年的「韓國文化日」也同時於昨（22日） 登場，透過韓語演講、K-POP歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情，高雄熊並與韓國5城市的超萌吉祥物同框，吸引民眾打卡。活動由高雄市韓人會、高雄韓國國際學校及高雄世宗學堂共同主辦，今年適逢自由時報 ・ 15 小時前
金馬慶功／遭封「許光漢、JYP綜合體」！柯煒林羞喊1句 導演嗆：真敢講
第62屆金馬獎22日圓滿落幕，電影《大濛》最終抱回最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，加上此前搶下的觀眾票選獎，一共抱回5座金馬，成為本屆最大贏家。男主角柯煒林以一票之差輸給張震，無緣金馬影帝，不過他樂觀表示，能參加金馬獎就已經很開心，還在慶功宴上稱讚導演陳玉勳：「導演蠻讚的，我學到蠻多東西。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
直擊／TWICE子瑜高雄開唱吐心聲 親曝媽媽前一晚喊話「像嫁女兒」
【緯來新聞網】TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出共吸引共11 萬⼈到場朝聖。今（緯來新聞網 ・ 4 小時前
子瑜等10年回家唱！TWICE官方文超暖「特別一夜」娜璉貼文藏玄機
韓女團 TWICE 本週末在高雄國家體育場開唱，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，昨（22日）首場落幕後，TWICE 官方 IG、FB 立刻釋出高畫質大合照，並寫下：「Felt special performing in TZUYU’s home tonight（今晚在子瑜的家鄉表演格外特別）」 ，引來粉絲狂刷留言：「歡迎回家」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿同母異父哥揚言幫告酸民 律師問：對你妹名譽加分還縱火？
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐最近爆出婚變風波，女方承認和王子（邱勝翊）過從甚密，形象大失，還引來許多酸民諷刺。昨(22日)週刊報導，和粿粿同母異父的哥哥、前男團「太極」隊長韓秉融財力雄厚，表示要力挺妹妹告酸民，巴毛律師見此回應要謹慎，「這樣亂槍打鳥的嗆聲要告網友，對你妹名譽到底是加分還是縱火？」中時新聞網 ・ 16 小時前
Saturnday撐爆公主裝！女裝最美「全場公認是他」5字理由太真實
男團「Saturnday」日前舉辦成軍2週年粉絲見面會，邀請友團「VERA」蔡朕擔綱主持，6位成員使出渾身解數，準備驚喜舞台回饋一路支持的土星環（粉絲名）。除了接連演出〈迷霧〉、〈Last dance〉、〈幸運草〉等曲目，也特別推出見面會限定小分隊，帶給粉絲不一樣的舞台表演。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
堪比金馬獎婚宴起底！東裕集團第三代娶妻 關穎、邱淑貞成姻親
近日，台北寒舍艾美酒店舉行一場引發高度關注的豪華婚宴，現場星光熠熠、重金雲集。網友挖出新人家族背景後驚呼連連，新娘沈婷婷是邱淑貞的侄女，而新郎Justin則是關穎的表外甥。現場不僅星光雲集，兩大家族背後的財力也相當驚人，堪稱強強聯手。中時新聞網 ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 1 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 6 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前