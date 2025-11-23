網評《親愛的X》6大上癮原因：惡女金裕貞PUA多男超帶感、劇情刺激無冷場！

【文／Beauty美人圈．編輯團】金裕貞、金永大主演的懸疑愛情劇《親愛的X》終於開播了！該劇改編自同名人氣漫畫，故事圍繞擁有反社會人格的頂級女演員「白雅珍」的衰落與背後隱藏的雙重面孔，才剛開播就掀起追劇熱潮，成為2025年下半年最強的黑馬韓劇！究竟《親愛的X》有什麼魅力？快一起來看看吧！

《親愛的X》一追就上癮原因1：金裕貞「毀三觀演技」超有新鮮感

過去總是以甜美鄰家女孩形象示人的金裕貞，在今年邁入26歲之際選擇以擁有反社會人格的極端角色力求轉型，接演《親愛的X》的惡女主角「白雅珍」！由於《親愛的X》的原型是網路漫畫，內含偽骨科、校園暴力、不倫、弒父等大尺度禁忌元素，因此宣布翻拍電視劇時曾掀起軒然大波，而這個「毀三觀」的最惡女主角竟然由金裕貞飾演，更是讓外界嚇得瞠目結舌！

廣告 廣告

金裕貞在劇中飾演的女主角「白雅珍」外表看似甜美清純，其實內心藏有另一個極端面孔，為了達到目的可以無情利用身邊所有人，是個內心活動相當複雜且難以捉摸的角色。金裕貞在接受採訪時曾說過，想要利用眼睛好好表現白雅珍獨有的微妙，全程「不眨眼」的演技不僅大受導演讚賞，更讓外界重新看見金裕貞的可塑性。

圖片來源：TVING《親愛的X》劇照

《親愛的X》一追就上癮原因2：看惡女大玩情感操控

白雅珍十分擅長操控人心，從小就知道設計繼母，並且以楚楚可憐的姿態PUA繼兄，使他與自己的母親反目成仇，轉而與自己永遠站在同一陣線。長大後更是以看似溫柔實則鋒利的言語迷惑利用對方，使其甘願為自己賣命付出，簡直就是「PUA大師」，被網友封為「有史以來最會情感操控」的女主角！

白雅珍身為惡女，卻沒有大起大落的情緒起伏或是過度激進的行為，反而從頭到尾都給人一種淡淡的感覺，但只要她一個眼神，觀眾就知道惹到她的人即將大難臨頭！

圖片來源：TVING《親愛的X》劇照

《親愛的X》一追就上癮原因3：每一對CP都好嗑

由於白雅珍擅長利用自己的美貌與充滿魅力的性格征服人心，讓這些男人甘願為她付出，成為幫她達成目標的俘虜，因此白雅珍的人生中跟許多男人都有所糾葛，不論是默默守護的繼兄、高中時期認識的中犬摯友，還是進入演藝圈後結識的頂流男明星，每一對CP都超好嗑！有網友笑說才看了四集，就嗑到三對不同的CP，真的是前所未見的！

圖片來源：TVING《親愛的X》海報

《親愛的X》一追就上癮原因4：緊湊且有層次的敘事引人入勝

《親愛的X》的劇情緊湊無冷場，敘事方式極富層次感，先是以白雅珍高中時代讓自己死對頭身敗名裂的故事為開場，這時的她還不是真正的壞，只是想讓惹到自己的人嚐嚐苦頭，但她仍心懷成為律師的目標，努力考上了首屈一指的大學。

隨著故事繼續發展，白雅珍面對嗜血繼父的窮追猛打，她漸漸變得更加心狠手辣，到最後成為真正的惡魔，這個情感與心理轉折逐漸堆疊的敘事，正是引人入勝的關鍵之一！

圖片來源：TVING《親愛的X》劇照

《親愛的X》一追就上癮原因5：金永大完美詮釋「偽骨科」愛情

偽骨科這條賽道終究是被金永大闖進來啦！今年29 歲的金永大過去曾以《偶然發現的一天》、《流星》等劇展露頭角，這次他在《親愛的X》飾演白雅珍曾經的「繼兄」尹俊瑞，小時候看見自己的媽媽虐待白雅珍，因而產生愧疚感，從此成為白雅珍唯一的避風港，是個默默守候的純情男子。

金永大和金裕貞這對「偽骨科」CP絕對是吸引大家追劇的一大原因之一！他們從小到大以名為「兄妹」的關係肆無忌憚編織著親密，每當曖昧氛圍到最高點時卻又點到為止，從未有擁抱以外的踰矩行為。不少觀眾認為，金永大以細緻演技成功演繹了尹俊瑞對白雅珍有點陰暗扭曲卻又帶點純愛的偽骨科愛情，堪稱是他的人生角色之一！

圖片來源：TVING《親愛的X》劇照

《親愛的X》一追就上癮原因6：揭露演藝圈殘酷黑暗面

《親愛的X》一開場就相當震撼，揭示了擁有反社會人格的女主角「白雅珍」，長大後成為炙手可熱的頂級女星。不過鏡頭很快回到她的高中時期，從學生時代的故事開始講起。表面上是青春校園劇，實際上卻描繪了一場充滿算計與復仇的心理戰，白雅珍如何一步步策劃，讓原本人氣高、備受喜愛的死對頭沈聖希從巔峰跌入谷底，這何嘗不是演藝圈的縮影？

接下來的故事舞台將從校園延伸到更殘酷的演藝圈，白雅珍即將面對的，不再是同學間的小打小鬧，而是成年人之間赤裸裸的權力與名利角力。劇情將揭開娛樂產業的黑幕，包含經紀公司如何打造明星形象、操控輿論風向，甚至利用爭議事件炒作話題、推人上位。《親愛的X》不只是一部校園復仇劇，更像是一場「名利遊戲」的真實寫照。校園篇就已經緊湊又上頭，接下來白雅珍踏入娛樂圈後的劇情，勢必會讓人欲罷不能！

圖片來源：TVING《親愛的X》劇照

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

《親愛的X》7位演員介紹！金裕貞年僅26歲、金永大中文超流利，女主童年由「她」出演！(beauty美人圈)

《親愛的X》6個幕後故事：金裕貞堅持為童星安排心理諮商，「不眨眼」演技竟是刻意安排(beauty美人圈)

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！