網評5款最值得買「日本藥妝」！這軟糖是經痛救星、美白牙膏赴日必囤！

近期 Threads 掀起「我自行宣布，第一屆《XXX》大賽」風潮，其中一篇《Threads 史上日本藥妝最值得買真有用的東西》更累積超過311.8萬次瀏覽、5.3萬讚與近3680則留言，討論度爆棚！本篇就整理出留言中出現最多、最受好評的5款熱門品項推薦，近期準備去日本的人，這篇一定要收藏！

Threads史上「日本藥妝」最值得買推薦1：參天極滴潤睛眼藥水

Threads 網友評價：好用到每次去日本都會買一堆回台、眼睛酸澀點超舒服，甚至有切洋蔥切到眼睛不舒服點完也好很多

一般說到去日本藥妝店必買的眼藥水品牌，大家可能會想到的是樂敦，但是其實這款潤澤眼藥水也很受到台灣人歡迎！它內含玻尿酸保濕成分，能迅速潤澤乾澀雙眼，形成保護膜減少水分蒸發，舒緩因疲勞、乾燥或環境刺激造成的不適，特別適合長時間盯著電腦、手機或配戴隱形眼鏡的人使用。

內含玻尿酸保濕成分，能迅速潤澤乾澀雙眼 圖片來源：santen.com

Threads史上「日本藥妝」最值得買推薦2：武田 維生素C2000

Threads 網友評價：能幫助淡斑又美白，黑肉底人的救星！

武田維生素 C2000 是許多上班族與外食族的日常保養選擇，每包含有高單位維生素C，能幫助淡化斑點、雀斑與曬後色素沉澱，也能幫助改善牙齦、鼻出血等問題。特別推薦給身體疲勞或病後體力下降的人，是許多日本女生愛用的美肌營養補充品，也特別受到注重氣色與精神狀態的族群喜愛。

武田維生素 C2000 是許多上班族與外食族的日常保養選擇 圖片來源：EBISU 惠比壽日藥直送

Threads史上「日本藥妝」最值得買推薦3：齒磨殿堂 專業修補牙膏-去垢淨白

Threads 網友評價：已經用超多條、真的有白，還除口臭，睡醒嘴巴都是香的、日本買便宜超級多

本身牙齒相對敏感，且容易擔心痘痘粉刺的族群，不妨試試這款來自日本的美白牙膏！全系列不含氟、無刺激性涼感，其中藍色款成分溫和，不擔心使用後牙齒有酸軟感，同時能防口臭，能長時間維持口腔清爽且口腔內零澀感，更適合用於日常維護；白色款則會有更有感的美白效果。

本身牙齒相對敏感，且容易擔心痘痘粉刺的族群，不妨試試這款來自日本的美白牙膏 圖片來源：齒磨殿堂

Threads史上「日本藥妝」最值得買推薦4：CEZANNE 柔潤腮紅

Threads 網友評價：每次用都會被以為是專櫃的一直被問、粉質細到完全不輸大牌、像從皮膚透出來的氣色一樣，顏色超溫柔

開架也超多絕美秋冬偽素顏腮紅！CEZANNE 的柔潤腮紅能讓肌膚呈現保濕潤感，可說是乾肌必收，含有玫瑰果油、荷荷芭油、橄欖果油、夏威夷果油、角鯊烯等五種美容保濕成分，讓粉末與肌膚完整貼合，打造融同肌膚天生由內而外的好氣色。

CEZANNE 的柔潤腮紅能讓肌膚呈現保濕潤感 圖片來源：IG @cezannecosmetics

Threads史上「日本藥妝」最值得買推薦5：UHA保健軟糖 鐵＆葉酸

Threads 網友評價：生理期前每天吃能幫助降低經痛感、去兩間唐吉訶德都直接被賣到斷貨、根本是生理期救星軟糖！

UHA 保健軟糖是許多女性日常保養中超受歡迎的營養小零食，以可愛軟糖形式讓補充變得更輕鬆。每顆含有鐵與葉酸成分，適合日常維持元氣與氣色的人食用。且口感Q彈、帶有水果香氣，吃起來就像糖果一樣愉悅無負擔。更有許多網友表示這款軟糖「好吃到會忘記它是保健品」，是兼具美味與實用的日常健康小幫手。

UHA 保健軟糖是許多女性日常保養中超受歡迎的營養小零食 圖片來源：EBISU 惠比壽日藥直送

