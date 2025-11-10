網誣指台灣花「巨資」讓蕭美琴演講 周軒嗆：馬習握手是國民黨捐錢嗎？

即時中心／温芸萱報導

副總統蕭美琴出席比利時IPAC峰會，成為史上首位在歐洲議會發表演說的台灣副總統。網路流傳「台灣花80億歐元換20分鐘演講」。對此，政治評論員周軒今（10）日表示，演講完全是政治意涵，不是金錢交易。更質疑「難不成馬英九跟習近平握手，也是國民黨捐錢給中國換的？」。同時，周軒也批評，國民黨主席鄭麗文追思共諜吳石，黨內噤聲，立委還得硬著頭皮出面批評蕭美琴，簡直「窩囊都不足以形容」。









副總統蕭美琴近日出席比利時「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並在歐洲議會發表演說，成為史上首位在歐洲議會演講的台灣副總統。然而，網路上卻流傳「台灣花80億歐元才換得副總統20分鐘演講」的假消息。

對此，政治評論員周軒今日在臉書痛批，這種說法完全是胡扯。他指出，歐洲議會不是隨便借場地的台北小巨蛋，能讓台灣副總統踏進歐洲議會，背後是高度政治意涵，絕非金錢買來的舞台。他質疑，若真如謠言所言，當年馬英九執政，國民黨黨產與三中資產還在，怎麼不捐錢試試？並嗆「難不成馬英九跟習近平握手，也是國民黨捐錢給中國換的？」。

接著，周軒進一步抨擊國民黨現況，黨主席鄭麗文追思曾協助共產黨打擊國民黨的高階將領共諜吳石，黨內聲援者噤聲，立委還得硬著頭皮出來批評蕭美琴，整個國民黨簡直「窩囊都不足以形容」。

國民黨主席鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思大會」，祭奠五零年代高階共諜吳石 。（圖／民視新聞資料照）

周軒指出，如今蕭美琴副總統、前總統蔡英文與日本首相高市早苗三位女性，站在世界抗中前線，展現台灣國際影響力；反觀國民黨，不僅淪為中國拖台灣後腿的打手，還要緬懷被毛澤東、周恩來認為革命烈士的國府將領共諜，他嘲諷「恨民進黨恨到自己把祖宗牌位都丟了，可笑至極」。





