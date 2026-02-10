即時中心／潘柏廷報導

電影《世紀血案》改編自1980年2月28日林宅血案，但尚未放映前陷入未向受害者林義雄及其家屬同意授權，遭外界強力抨擊，更引起各界在網路討論；只是，有網友在Threads反問另一部2011年上映的電影《賽德克巴萊》也沒經過本人同意翻拍。對此，擔任表演指導、男星徐灝翔則在底下留言強調有多次拜訪，並開嗆「我就是籌備期的工作人員，我還沒死！想造謠可能還要等我死！」。

震驚全台的林宅血案發生在1980年2月28日，美麗島事件被告之一林義雄，母親及雙胞胎女兒在林宅慘遭殺害，僅大女兒林奐均倖存，目前仍未找到真兇；不過，近期改編該案的電影《世紀血案》，卻沒有向受害者林義雄及其家屬同意授權，再加上該片導演徐琨華是當年警總發言人孫子，以及演員李千娜等人的爭議發言，讓該片被外界強力砲轟。

廣告 廣告

不過，就有網友在Threads問：「林家血案被噴是因為沒經過林家人同意，那當初《賽德克巴萊》你們有經過本人同意翻拍嗎，都要本人同意的話歷史類的電影都不要拍好了」，文章一出受到網友的討論。

這也讓擔任《賽德克巴萊》表演指導、男星徐灝翔直接在留言區回，「魏導不但有多次拜訪部落長老、甚至有邀請遺族一起參與演出！ 電影上映前，魏導還特別帶電影到清流部落秘密首映！這樣你懂什麼叫尊重了嗎！？ 我記得很清楚，當年在部落，遺族們談起祖先被迫遷村的歷史，都還邊講邊哭！」。

最後，徐灝翔更說：「我就是籌備期的工作人員，我還沒死！想造謠可能還要等我死！謝謝」。









原文出處：快新聞／網談《世紀血案》扯《賽德克巴萊》也沒授權 表演指導開嗆：想造謠等我死

更多民視新聞報導

談林宅血案應還家屬公道 游錫堃怒嗆馬英九「綠色恐怖說」居心不良

《世紀血案》改編林宅血案大翻車 姚文智示警：暫時被擋住但未來呢？

《世紀血案》風波！民進黨感念林義雄付出：盼朝野共同落實轉型正義

