網論戰！ 2/9低溫超越「霸王級寒流」？ 鄭明典：有待觀察

今(30)日各地氣溫偏暖，可以把握好天氣洗曬衣服，因為因為明(30)日下半天起，受到鋒面跟冷空氣影響，北部一帶將開始轉涼。而有氣象粉專預估，從美國模式來看，2月9日的低溫可能超越霸王級寒流，貼文一出，引發熱烈討論。不過，前氣象局長鄭明典認為，很少會拿單一模式判斷天氣，且是否達到霸王等級仍有待觀察。

陽明山上，一片雪白世界，這是2016年1月，霸王級寒流襲台，讓文化大學周遭，睽違11年再度降下大雪，當時不少民眾瘋等雪，這樣的景象，今年也有機會見到嗎，有氣象粉專在社群PO文，開頭就直呼，這是相當誇張的預測。

粉專指出，最新美國模式顯示，2月9日上午8點，1500公尺高度，零下10度線將壓到北台灣，代表平地有機會出現攝氏0度低溫，更表示這將比2016年的霸王寒流還強，雖然文末提到，超過10天的預測模式，不確定性相當高，但已經引發熱烈討論。

有人說希望是真的，好想在平地看到雪，來吧來吧期待中，也有人認為美國模式常常失準，針對這篇貼文，另一個氣象粉專則說，使用過時10年的預報模式，再用落後10年的方式推算地面溫度，在2026年會顯得滿外行，他們認為下週可以說是確定變冷，但有多冷還沒有定論，像歐洲模式顯示，氣溫落在10度上下，只是一般寒流，直言在各模式有共識前看看就好。

前氣象局長鄭明典說：「我覺得這也是一個機會教育啦，就是我們的模式現在有很多很多，那同一個模式也可以預報出很多很多不同的結果，那我們通常都是綜合所有的預報結果，來判斷這種可能性高低，很少是拿單一個模式的結果來做預報。」

鄭明典指出，受負北極震盪影響，電腦模式預報，可參考性會比較低，尤其離2月9號還有一段時間，或許會有冷空氣報到，但是否低溫到「霸王程度」，仍有待觀察。

