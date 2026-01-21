網謠傳地球8月「失去重力」 NASA嚴正澄清了！

謠言聲稱地球將會突然「失去重力」長達7秒鐘，NASA嚴正澄清了。（示意圖／翻攝自pexels）





最近大家在滑手機時，有沒有刷到一段嚇人的短影音？謠言聲稱2026年8月12日這天，地球將會突然「失去重力」長達7秒鐘。影片繪聲繪色地描述屆時人車會飄浮到20公尺高空，接著重力恢復時會重摔造成4000萬人死亡。這則謠言在網路上瘋傳，對此，NASA嚴正澄清了。

網路杜撰錨點計畫

根據《Snopes》報導，這場謠言最早源於一名Instagram用戶的虛構貼文，內容宣稱NASA在2024年底洩漏了一份名為「錨點計畫」的秘密文件。文中聲稱因為兩個黑洞的重力波相交，會導致地球在8月12日14點33分發生引力異常。謠言甚至還提供「平民求生守則」，教大家要面朝下躺在地板上。然而，經過事實查核調查，網路上完全找不到任何關於「Project Anchor」的可靠文件。該原始發布帳號經常利用人工智慧工具編造聳動故事，目前其Instagram帳號也已因不明原因消失。

NASA澄清重力由質量決定

面對傳聞鬧得沸沸揚揚，NASA發言人正式澄清，這項傳言絕非事實。科學家解釋，地球的引力是由其系統的「總質量」決定的，包括地核、海洋和大氣層等，除非地球的質量突然消失，否則引力不可能無故中斷。至於謠言中提到的2026年8月12日，天文學上的確會發生一次日全食，但日食只會影響月球遮擋陽光後的視覺景觀與部分潮汐力，完全不會對地球的總引力產生任何異常影響。

AI淪為假訊息散播推手

查核人員進一步發現，這類末日謠言背後往往有AI生成的痕跡。例如該發文者在影片中使用了大量公式化的表情符號，且貼文內容充滿了虛構的精密數據，這都是AI撰寫劇本的典型徵兆。該用戶先前甚至還拍過自己曾在火葬場、精神科任職的虛假經歷，明顯是為了流量而編造故事。科學家呼籲大眾，在面對這類「政府隱瞞、洩密文件」的說法時應保持理性，切勿隨意轉發以免造成社會不必要的動盪。

