網謠傳捐巨資交換蕭美琴IPAC演講 2男被依違反社維法送辦
副總統蕭美琴近日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說，日前已搭機返台。網傳不實訊息指稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有不實哏圖散布。刑事局今（12）天指出，接獲舉報後，涉案陳男和盧男已到案調查完畢，將依法偵辦、裁處。
總統府發言人郭雅慧9日表示，相關內容實屬惡意捏造，已通知警政單位依法調查處理。警政署刑事局偵查第三大隊下午透過新聞稿表示，9日接獲舉報指盧姓男子製作不實哏圖並散布；另外，陳姓男子也在社群軟體散布上述不實貼圖，並留言稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」的不實訊息。
兩名男網友涉違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，刑事局依法調查偵辦相關錯假訊息，53歲盧姓男子和41歲陳姓男子分別於昨天和今天到案調查完畢。據了解，自行開業的北市盧姓男子向來熱中政治，他到案後坦承不諱；另外，同樣熱中政治的陳姓男子下午才自日本返台，他說自己只是開玩笑而已。
全案詢後，將盧姓男子和陳姓男子依違反社維法移送台北地方法院簡易庭依法裁處。刑事局強調，對於各種流傳的訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，也應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者。
中廣提醒：依《刑事訴訟法》第154條第1項：「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。」
