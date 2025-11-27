網謠傳桃園不發全民國防手冊，桃市府：國防部配送物流延遲。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

針對網路謠言，指稱桃園市怠慢處理全民國防手冊發放，桃園市政府二十七日回應，全民國防手冊的印製與配送作業皆由國防部統籌，並直接寄送至各區公所，目前復興區公所已於十一月二十四日下午收到手冊，透過里鄰系統進行家戶發放，至於桃園市第二批次手冊，中央表示因物流業者配送時程延後，預計將於十二月八日左右配往其餘行政區，呼籲市民及網友勿聽信謠言，以訛傳訛。

市府進一步說明，一、國防部主導印製與配送，市府負責發放執行，本次全民國防手冊之規劃、印製及運送作業，均由國防部全民防衛動員署統籌統籌辦理。中央係委託中華郵政公司進行配送至全國各區公所。桃園市政府各區公所為收件端，主要職責為收件後負責家戶發放的執行作業。

二、中央委託物流業者受配送量能影響，致配送期程延後，根據國防部原訂之配送時程規劃，桃園市分為兩批次：第一批次（復興區）：原預計十一月十九日至十二月五日；第二批次（其餘十二區）：原預計十一月二十九日至十二月十五日。中央也向地方政府說明，適逢風神颱風過後及年末物流高峰期，中華郵政公司於全國各地的配送作業皆面臨壓力，導致原定期程須滾動式調整。

三、桃園市發放進度明確，已即刻啟動作業，桃園市政府無怠慢發送防災手冊，復興區公所已於十一月二十四日下午先行收到手冊，並已透過里鄰系統進行家戶發放；第二批次（其餘十二區）手冊，目前預計將於十二月八日左右送達各區公所。

桃園市政府表示，對於涉及市民防災安全之事務，市府絕無怠慢，也將持續追蹤中央配送的進度，並在收件後立即動員里鄰系統執行發放，以確保每一位市民都能迅速取得防災資訊。