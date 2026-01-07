網議「雷包同事」8大特徵：工作內容一問三不知，樣樣不行、答非所問第一名！

【文／Beauty美人圈．Jessie】

你有沒有遇過一種同事，問他工作，他一問三不知，交代事情，他很快就忘，看起來很忙，但實際上效率超低，更讓人頭痛的是，他們還真的都不是故意的，單純就是沒想太多、腦迴路奇特而已⸺這種「雷包同事」就算想罵也罵不下去，誰遇到誰倒楣！以下是網友熱議的「雷包同事」8大特徵，快一起往下看看你身邊有沒有這樣的同事吧！

網議「雷包同事」特徵1：工作內容一問三不知

這種同事根本就是辦公室的「活地雷」！假如問他今天案子進度如何，明明這是他的工作範疇，但他可能連你在說哪個案子、哪個檔案都不知道。更糟糕的是，當客戶需要緊急修改時，他還連素材在哪裡都找不到，一直在電腦桌面上翻個老半天！而如果公司是流水線式運作那就更完蛋了，接在他後面做的人有很大機率會有擦不完的屁股！

網議「雷包同事」特徵2：超會甩鍋

當雷包同事工作內容一問三不知，那麼他肯定也超會甩鍋！基本上有三大口頭禪：「我以為是OOO要先改完」、「他沒跟我說啊」、「我不知道啊」，明明錯在自己，卻能用一副無辜的樣子把所有責任推給其他人。但讓人更頭痛的是，有些人不是故意甩鍋，而是真的不夠細心且工作能力有限，事情做不完，又抓不準時程，也沒有意識到自己應該承擔責任，甩鍋時無心但很自然，甚至自己都覺得「我以為是別人的事啊」⸺其實這種同事比真正的綠茶還難對付啊！

網議「雷包同事」特徵3：答非所問

大家有沒有遇過一種同事，每次你問他問題，或是向他確認一些公事，他的回答總是讓你滿頭問號，心想：我問的是這個嗎？比如你問他：「樣本都集中放在這裡嗎？」結果他回你：「要留樣啊！」他說的也沒錯，的確要留樣，但重點是跟你問的問題毫無關係！遇到答非所問的同事，我們就需要更多耐心反覆詢問、換一種方式問，問到他聽懂問題為止。

網議「雷包同事」特徵4：腦迴路奇特，聽不懂人話

這種類型的雷包跟答非所問的同事還是有一點區別的，他們的腦迴路完全脫離一般人思維模式，無論你怎麼講，他總能神奇地「理解錯重點」。例如你提醒他：「明天的會議記得帶報表。」他回答：「那我要帶哪雙鞋？」或是在討論時封面色調時，突然說：「我們上週社群的互動率超高！」這種腦迴路奇特的雷包同事，其實很大一部分原因就是注意力不集中，思緒像玩跳格子一樣，總是在不同話題之間跳來跳去，而且自己完全沒有察覺！

網議「雷包同事」特徵5：說過的話轉頭就忘

假如你昨天提醒他明天要記得把稿給編輯審核，隔天再問，他卻一臉無辜反問：「你昨天有說嗎？」辦公室的提醒貼紙、LINE記事本都對他沒效；或是你請他訂員工聚餐的餐廳，他點頭答應，三分鐘後再問起，他卻回：「喔喔，我以為我們要直接過去。」而且這種金魚腦同事還有種特徵，就是完全不記筆記！儘管自己很健忘，但無論是會議紀錄，還是任何需要提醒的事，他都完全不會寫下來或用手機記到備忘錄裡，每次都說「我會記得」！

網議「雷包同事」特徵6：把私人情緒帶進辦公室

你身邊有沒有那種超容易情緒化的同事？即使只是小小的不順心，也能像飄進辦公室的風暴，心情不好時就打字超大力、走路超大聲，別人問他事情，他也用很不耐煩的語氣回應，壤整個辦公室氣氛瞬間冷到冰點，把整個團隊的氣場帶偏，跟他共事真的好容易影響心情！

網議「雷包同事」特徵7：看起來很忙，實際上效率超差

每個職場上或多或少都有這種人⸺桌面堆滿文件資料，螢幕上開著十幾個視窗，手指啪啪啪用力敲鍵盤，看起來超忙，如果是事情做完正在偷閒就算了，重點是他實際上什麼也沒做！但是這種雷包同事偏偏又很愛一直把「我很忙」掛在嘴邊，讓人超想翻白眼！

網議「雷包同事」特徵8：很會幫別人「找事」

明明自己的工作都要做不完了，他卻總能盯著別人的進度提出意見，把自己當老闆一樣，比如你只是修改一張封面照片，他可能立刻跳出來說：「我覺得OOO這裡可以再加這個東西，看起來更好。」下一秒你就被拉去重新調整排版、改字體、重新調整，原本小修改瞬間變成半天大工程！但是他的熱心建議又不是出於惡意，而是天生無法控制的「干涉欲」，每次都讓團隊忙上加忙！

