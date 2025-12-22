網議捷運要安檢？前員警曝關鍵：案發地點不在站內

張文砍人事件發生後，有民眾建議，可比照中國做法，先通過安檢才能進站。（圖／東森新聞）





捷運台北車站與中山站於12月19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在行兇後墜樓身亡。此次事件包括嫌犯在內，共造成4人喪生，引發社會廣泛關注。事件發生後，也有民眾建議，可比照中國做法，先通過安檢才能進站。對此，退休員警、知名球評呂明謹坦言，他不認同這樣的做法，還強調如果真的照做，「這就是他們想要達到的目的」。

張文隨機砍人事件發生後，讓不少民眾人心惶惶，甚至有網友建議，是否要像中國大陸一樣，在搭乘大眾交通工具前，要先通過安檢才能進站。不過，此種說法卻引起兩面論戰，有網友分享實際去中國的經歷，表示「10月去重慶，街道也有駐點警察，也有警察在街道上巡邏，我覺得這很安全」。不過，不少網友認為，張文根本沒進站，表示「就沒進捷運站，是要安檢什麼」、「但問題對方是在大街上砍人的」，跟捷運是否要安檢根本沒什麼關係。

針對是否要新增安檢措施，呂明謹持反對意見。呂明謹表示，「果然有人開始在吹捧中國地鐵進出都有安檢，有事沒事搜你包包查身分證好棒棒了」，但他也點出關鍵點，強調「問題是這次案發地點都不在站內」。呂明謹也直言，少數人的行為讓我們造成恐懼，我們如果輕易改變自己的生活方式，就會達成他們想要達到的目的。

對此，也有不少網友分享自己的看法，表示「支持安檢的這想法的人士認為，所有公共場所都要像中共那樣有安檢」、「說真的，想要這種『安全』生活的，請去中國住，台灣很『危險』，但台灣也沒逼你們留在這裡住」。但也有網友分析事件，認為「問題應該是安逸慣了，跟非常低的警覺性」，跟是否要比照安檢並沒有太大的關聯性。

