網議「九大年節伴手禮」排行榜 糖餅禮盒稱霸，不嗜甜長輩最愛「這兩款」





農曆春節進入倒數，如何挑選一份體面又實用的伴手禮，成為近期社群熱議的焦點。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近一年數據，揭曉「年節伴手禮盒」聲量排行榜。數據顯示，「糖果餅乾禮盒」因老少咸宜穩坐冠座；而針對不嗜甜的送禮對象，「咖啡茶葉」與「水果禮盒」則是網友公認的經典不敗選。此外，隨著養生風氣盛行，「水產海鮮」與「補品堅果」也成為今年傳達孝心的熱門黑馬。

經典首選：糖餅禮盒包裝氣派，咖啡茶葉解膩首選

觀察網友對伴手禮的討論，包裝精美且象徵「吃甜甜好過年」的品項最受歡迎：

糖果餅乾禮盒： 討論度高居第一。網友指出「鐵盒餅乾」收納方便且視覺氣派，超市與超商的優惠資訊常引發團購潮。

咖啡茶葉禮盒： 針對不愛甜食的長輩或客戶，網友大推「精品濾掛咖啡」或「高山茶葉」。這類禮盒具有去油解膩的效果，在豐盛的年菜大餐後特別受歡迎。

大吉大利：水果禮盒寓意好，海鮮禮盒長輩最愛

送禮講求「好兆頭」，水果與高檔食材始終占有一席之地：

吉祥水果： 蘋果（平安）、橘子（大吉大利）、鳳梨（好運旺來）是永不退流行的鐵三角。尤其櫻桃禮盒在社群上被封為「送禮不出錯」的神隊友。

水產海鮮： 烏魚子與蒲燒鰻是年節餐桌的常客，送給長輩不僅體面，更能直接為年夜飯加菜，實用性極高。

健康生活：補品堅果正夯，沐浴保養意外入榜

受健康意識抬頭影響，養生相關禮盒聲量持續攀升：

健康補給： 燕窩、滴雞精與堅果禮盒被視為對長輩健康的關懷，是回婆家或娘家的熱門選擇。

儀式感保養： 特別的是，「沐浴保養禮盒」也進入九大榜單。網友認為，送給女性長輩或朋友，能讓對方在忙碌的年節家務後，透過洗沐香氛徹底放鬆，極具貼心美意。

網友熱議：九大年節伴手禮盒聲量排行

糖果餅乾： 口味多元、老少咸宜。

咖啡茶葉： 成熟大人味、解膩必備。

水果禮盒： 寓意吉祥、經典不敗。

水產海鮮： 高檔大氣、年菜必備（如烏魚子）。

養生補品： 傳遞孝心、健康關懷（如雞精）。

堅果禮盒： 涮嘴無負擔、健康零食。

肉類加工品： 臘肉、肉乾，傳統年味。

酒類禮盒： 團圓小酌、應酬首選。（警語：飲酒過量有礙健康）

沐浴保養： 放鬆身心、送禮新寵。

挑選禮盒的最高境界在於「投其所好」。對於愛熱鬧的家庭，糖餅是不二法門；對於注重健康的長輩，補品或海鮮更顯貼心。搭配一句誠摯的賀年祝福，這份禮物定能成為新春最溫暖的開端。

