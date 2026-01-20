網議「六大青光眼成因」：不只老年人 高度近視、三高族群也受威脅





青光眼因早期症狀不明顯，常被稱為「視力的無聲殺手」。許多人誤以為這是長輩專屬的疾病，但數據顯示患者已出現年輕化趨勢。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近六個月數據，揭曉「六大青光眼成因」聲量排行榜。除了年齡增長，眼壓異常與高度近視更是網友熱議的關鍵因子。醫師提醒，視野缺損往往不可逆，定期檢查才是保住視力的唯一途徑。

年齡與眼壓：調節力下降是關鍵，眼壓計數字藏危機

根據話題討論，「年齡增長」高居成因榜首，但「眼壓異常」緊追其後，兩者相輔相成：

生理老化： 醫師解釋，隨年齡增長，眼部調節眼壓的能力會自然下降。醫師建議 35 歲以上民眾應每年安排一次眼科檢查。

壓力警訊： 許多網友分享，健檢時發現眼壓過高，進一步複查才驚覺已是青光眼初期。長期高眼壓會壓迫視神經，造成無法復原的損害。

不容忽視的結構與遺傳：高度近視族與家族史需警惕

除了年齡，眼球本身的生理結構與基因也是重要變因：

近/遠視族群： 「高度近視或遠視」會導致眼球結構改變，影響視神經健康。對於近視度數深的年輕族群，更不可掉以輕心。

家族遺傳： 網友熱烈討論遺傳的重要性。有人因雙親病史而維持定期檢查習慣，甚至有網友在 21 歲就因遺傳因素確診，打破「老人病」的迷思。

藥物與慢性病：全身健康與視力的隱形連結

有些青光眼的威脅來自於日常用藥或既有病史：

慢性病牽連： 糖尿病、高血壓及心血管疾病會影響眼部血流，進而間接損害視神經狀態。

長期用藥風險： 長期使用 類固醇、抗癲癇或特定精神科藥物 的民眾，眼壓受影響的風險較高，用藥期間需密切追蹤視力變化。

網友熱議：六大青光眼成因排行

年齡增長： 眼壓調節功能隨老化衰退。 眼壓異常： 長期眼壓過高直接壓迫視神經。 高度近視或遠視： 眼球結構異常增加發病機率。 全身性慢性病： 糖尿病、高血壓影響眼部血液循環。 遺傳因素： 家族病史者罹病風險顯著提高。 藥物副作用： 長期服用類固醇等特定藥物。

及早發現，別讓視野「關窗」

青光眼造成的視野受損往往是悄然發生的。與其等到視力明顯下降才就醫，不如檢視自己是否屬於高風險族群。維持穩定的眼科檢查習慣，能有效將損害止步於初期，別讓青光眼奪走您的彩色世界。

