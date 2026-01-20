台灣好新聞

網議「六大青光眼成因」：不只老年人 高度近視、三高族群也受威脅

記者楊博喻／綜合報導


青光眼因早期症狀不明顯，常被稱為「視力的無聲殺手」。許多人誤以為這是長輩專屬的疾病，但數據顯示患者已出現年輕化趨勢。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近六個月數據，揭曉「六大青光眼成因」聲量排行榜。除了年齡增長眼壓異常高度近視更是網友熱議的關鍵因子。醫師提醒，視野缺損往往不可逆，定期檢查才是保住視力的唯一途徑。

年齡與眼壓：調節力下降是關鍵，眼壓計數字藏危機

根據話題討論，「年齡增長」高居成因榜首，但「眼壓異常」緊追其後，兩者相輔相成：

生理老化： 醫師解釋，隨年齡增長，眼部調節眼壓的能力會自然下降。醫師建議 35 歲以上民眾應每年安排一次眼科檢查。

壓力警訊： 許多網友分享，健檢時發現眼壓過高，進一步複查才驚覺已是青光眼初期。長期高眼壓會壓迫視神經，造成無法復原的損害。

不容忽視的結構與遺傳：高度近視族與家族史需警惕

除了年齡，眼球本身的生理結構與基因也是重要變因：

近/遠視族群： 「高度近視或遠視」會導致眼球結構改變，影響視神經健康。對於近視度數深的年輕族群，更不可掉以輕心。

家族遺傳： 網友熱烈討論遺傳的重要性。有人因雙親病史而維持定期檢查習慣，甚至有網友在 21 歲就因遺傳因素確診，打破「老人病」的迷思。

藥物與慢性病：全身健康與視力的隱形連結

有些青光眼的威脅來自於日常用藥或既有病史：

慢性病牽連： 糖尿病、高血壓及心血管疾病會影響眼部血流，進而間接損害視神經狀態。

長期用藥風險： 長期使用 類固醇、抗癲癇或特定精神科藥物 的民眾，眼壓受影響的風險較高，用藥期間需密切追蹤視力變化。

網友熱議：六大青光眼成因排行

  1. 年齡增長： 眼壓調節功能隨老化衰退。

  2. 眼壓異常： 長期眼壓過高直接壓迫視神經。

  3. 高度近視或遠視： 眼球結構異常增加發病機率。

  4. 全身性慢性病： 糖尿病、高血壓影響眼部血液循環。

  5. 遺傳因素： 家族病史者罹病風險顯著提高。

  6. 藥物副作用： 長期服用類固醇等特定藥物。

及早發現，別讓視野「關窗」

青光眼造成的視野受損往往是悄然發生的。與其等到視力明顯下降才就醫，不如檢視自己是否屬於高風險族群。維持穩定的眼科檢查習慣，能有效將損害止步於初期，別讓青光眼奪走您的彩色世界。

