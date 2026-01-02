網讚像王陽明！台東跨年鏡頭狂拍「1帥哥」身分有來頭

台東跨年台下有一名年輕男觀眾一直被鏡頭捕捉，好奇對方身分，經眾網解惑才知原來是A-Lin的姪子。（圖／台東縣政府、野生音娛樂 提供）





2026台東跨年晚會被封為「史上最強」，除了張惠妹、A-Lin、戴愛玲等人強勁的唱功，舞台上玩梗、觀眾高水準大合唱等，皆在網路上引起討論，此外還有網友發現，台下有一名年輕男觀眾一直被鏡頭捕捉，好奇對方身分，經眾網解惑才知原來是A-Lin的姪子。

神秘帥哥受關注

有網友在Threads上PO出一張台東晚會直播截圖，針對畫面中的年輕男子提問「A-Lin唱歌的時候，導播鏡頭一直take到這個帥哥，超多次了耶。他是什麼運動員會名人嗎？」，意外引起網友議論。

網友讚像王陽明

許多網友也和原PO一樣，不曉得這名男子的真實身分，認為「真的超多次，就是因為帥吧」、「可能就是長得比較高」、「（可能是）是導播的菜」，也有許多人贊同這些說法，表示「真的很帥」、「我在現場也是一直注意他」，甚至有網友覺得「好像王陽明」。

帥哥真實身分

對此，有網友出面解釋，指出這名男子就是A-Lin的17歲姪子，因為正逢他生日，在上台演出時特別提及，還要求全場觀眾跟著一起喊「生日快樂」，也因此才被鏡頭多次捕捉。

