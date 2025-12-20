網讚「星巴克員工」即時關鐵門！ 民眾：救了店內所有人

案發現場旁邊的星巴克店員看到後，第一時間拉下鐵捲門。（圖／Threads@jmmiu_tw授權提供）





隨機攻擊來的太突然，好在他很機警！當時，張文在北車M7出口丟擲煙霧彈，並手持長刀隨機攻擊路人！現場煙霧瀰漫伴隨刺鼻惡臭，在案發現場旁邊的星巴克店員看到後，第一時間拉下鐵捲門，讓顧客安全在店內躲避，阻止傷亡擴大，也被網友大讚店員機靈反應救了店內所有人。

目擊者vs.嫌犯張文：「不知道誰丟的。」

嫌犯張文在北車M7出口丟擲煙霧彈，現場煙霧瀰漫。當下民眾還不清楚狀況，拿起手機錄影，轉身一看，才發現張文就在後方，拿著一大袋煙霧彈，正在四處丟擲。張文一邊丟煙霧彈，一邊手持長刀戒備，情況相當危急，不少民眾趕緊先躲到一旁的星巴克。有人拿手機報警，而星巴克店員則立刻把鐵門關上，避免嫌犯闖入。

星巴克員工機靈反映，被網友大讚，後續躲避在星巴克的民眾也發文感謝星巴克員工，危機處理很好。不僅拉下鐵門，現場以人想探頭出去看狀況，也被店員及時制止。另外更給現場所有人發放茶喝，穩定大家情緒。

星巴克員工冷靜應對，避免傷害再擴大，也讓店內所有人，度過了這場突如其來的危機。

