網貼文揚言攻擊高雄車站 男大生遭拘提5萬元交保

（中央社記者張已亷高雄21日電）台北市發生隨機襲擊事件造成死傷，事後出現網路貼文提及「在高雄車站發動更大的事件」，經橋檢執行搜索後，拘提陳姓男大生到案，訊後依涉犯恐嚇公眾等罪嫌，諭知5萬元交保。

因涉犯妨害兵役治罪條例遭通緝的張文，19日晚上在台北捷運台北車站、中山站周邊，接連投擲煙霧彈和持刀隨機傷人，造成多人傷亡。事發同日網路貼文出現恐嚇言論，市長陳其邁後續到高雄車站巡視，並對台鐵、高鐵、捷運等加強警戒。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，有網友在社群網站平台「Threads」上留言，提到「將於12/25在高雄車站發動更大的事件」等涉嫌恐嚇公眾安全言論。

檢方表示，由主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔指揮法務部調查局資安工作站及高雄市調查處鳳山站，20日到陳男住處執行搜索後，拘提陳男到案。

檢方指出，陳男所為涉犯恐嚇公眾等罪嫌，犯罪嫌疑重大，訊後諭知新台幣5萬元交保。據了解，陳男就讀某大學，到案稱是為「提醒大家注意」。

橋頭地檢署表示，台灣高等檢察署為避免發生恐怖攻擊事件，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組。已由主任檢察官及檢察官與轄區警調廉移民署等單位，成立聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資，以預防恐怖攻擊事件發生，保障民眾安全。

橋頭地檢署呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。（編輯：李淑華）1141221