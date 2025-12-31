網質疑蔡依林演唱會「是光明會」 音樂總監回應：那我就是金城武

台北市 / 林彥廷 綜合報導

天后蔡依林《Pleasure》世界巡迴演唱會首場30日於台北大巨蛋開唱，斥資九億元打造的舞台，讓歌迷們驚喜連連。而相關畫面曝光後也引發網友們熱議，有人直呼「演唱會如同獻祭儀式」、「超恐怖的磁場」、「演唱會都在獻祭 吸收能量」，甚至還有人質疑演唱會是光明會，對此，演唱會音樂總監陳君豪發文回應「如果Jolin 是光明會，那我就是金城武。」

蔡依林的演唱會昨日首場於大巨蛋開唱，社群平台中隨即也出現不少歌迷捕捉演唱會中的精采片段，相關影片曝光後隨即有網友發文表示「蔡依林演唱會整個意識及能量場，只有我覺得不對勁嗎，演唱會裡滿是蛇、公牛、祭師、羊角....我不敢說太明白，怕又被罵。但xx會在亞洲分會的做法也太明目張膽了吧」、「演唱會能不去就別去啦，這超恐怖的磁場、地獄來的能量跟著她回到台灣，希望大家別被影響才好」、「一開場白就露出邪魅的全視之眼（控制全世界），真的是光明會氛圍好濃厚，居然還有人說沒感覺，重點依然有人花很多錢，去獻祭自己的靈魂」等。

相關討論引發關注，不少網友紛紛留言表示「感覺還留在會燒女巫的那時代」、「他這次專輯的概念是七宗罪… 所以有這些動物應該很正常吧」、「看完留言台灣人真的是迷信到很誇張」、「真的！大家都不要看！有人要出1/1的票歡迎私訊我！我願意收原價票去幫大家吸收這些能量」、「她信930睡教」等。

而演唱會音樂總監陳君豪也在Threads上發文分享演唱會記事，其中也回應網友相關質疑，他說「如果Jolin 是光明會，那我就是金城武，演唱會如果有神秘獻祭儀式，我願剷下我肚子肥肉上祭台。」

