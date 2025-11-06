網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺方向偵查，正式通緝身為最大嫌疑人的黃明志，經歷了數小時的逃亡後，他目前已主動投案，引發各界熱議。而最近網路上也出現另一項爭議，有網友質疑謝侑芯已離開臨床工作多年，不應被稱為「護理女神」，對此，網紅艾妃在社群上發文聲援已逝好友。

最近有網友質疑謝侑芯「護理女神」的稱號。（圖／謝侑芯FB）

謝侑芯生前曾就讀台中科技大學的護理系，擁有近2年的臨床經驗，不過她在一次節目中坦言那段時間過得並不快樂，「那環境真的不適合我，所以後來就決定北上發展。」至於踏入大尺度拍攝領域的原因，她表示「沒有想太多，就覺得自己裸體很好看！」走紅之後，她過往的工作經歷也讓她獲得「護理女神」的封號。

然而，最近有網友認為謝侑芯不能被稱為「護理女神」，因為她已離開臨床工作多年。對此，謝侑芯的網紅好友「重機女神」艾妃發文聲援，表示謝侑芯的確有護理師背景，也具備臨床經驗，「能說她不是護理師嗎？她就沒有努力嗎？」認為網友不該執著於頭銜一事，「人命重要還是頭銜重要？人都走了，還在吵這種無關緊要的事，真的很可悲」。

