網購兒童髮夾、桌墊塑化劑超標 逾7成商品標示違規

據消基會28日公布調查指出，抽檢21件市售商品中發現有2件從網購平台上購置的「小女孩可愛髮夾」及「淡綠色皮革桌墊」經檢驗後違反塑化劑相關標準。（林良齊攝）

據消基會28日公布調查指出，抽檢21件市售商品中發現有2件從網購平台上購置的「小女孩可愛髮夾」及「淡綠色皮革桌墊」經檢驗後違反塑化劑相關標準，消基會後續將發函予主管機關，依法應要求業者下架回收。

調查顯示，21件商品中由蝦皮上購買的「淡綠色皮革桌墊」、「小女孩可愛髮夾」應分別符合CNS15527（事務文具用品一般安全要求）與CNS15503（兒童用品一般安全要求），但卻皆未符合塑化劑測試。

此外，目前寵物用品並沒有相關標準可供參考，若以兒童玩具標準來看，檢驗11件寵物用品及玩具則有5件超標兒童玩具塑化劑標準。消基會呼籲，目前農業部僅針對寵物食品有要求一定標準，但寵物玩具卻只能適用一般商品標準，呼籲應盡速訂定保護毛小孩。

廣告 廣告

此外，依《商品標示法》規定，商品應標示品名、廠商、成分、製造日期等資訊，據調查指出，21件有16件涉嫌違反商品標示法，其中15件連品名都未標示、9件未標示原產地、14件未標示製造年月、14件未標示主要成分或材料、16件未標示廠商資訊。消費者報導雜誌發行人胡峰賓認為，經限期改善未改善可處至少2萬元罰鍰。

消基會董事長鄧惟中說，此次檢驗後發現桌墊及髮夾塑化劑有塑化劑超標問題，更有多件連標示都沒做好，政府不能因為商品來自國外就沒有約束力，不能放任平台販售無標示產品，呼籲政府應把關通路。

更多中時新聞網報導

島嶼同行啟航 賞台灣永續美

總ㄟ來開講》運動產業起飛 自己發光發熱

Lulu陳漢典喜事助攻《半里長城》宣布加場