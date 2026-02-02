網購到「工務處」雨衣？網嗨賀免試入職 雲林政風處出手揪流向

民眾近日在網路購買4套達新牌雨衣，拆封後竟發現印有「雲林縣政府工務處」字樣。（翻攝畫面）

有民眾近日在網路購買4套達新牌雨衣，拆封後竟發現印有「雲林縣政府工務處」字樣，引發網友熱議，甚至有人打趣「恭喜入職」。雲林縣政府交通工務局表示，該款雨衣早在12年前就已停產，且「工務處」已改制為「交通工務局」，將進一步釐清購買來源，避免機關名義遭冒用。

民眾在社群平台Threads分享網購4套達新牌雨衣，打開卻發現雨衣印有「雲林縣政府工務處」字樣，網友幽默留言「考不上工務處，但買得到雨衣」、「這算是錄取通知書的一種嗎？」、「穿這件去巡馬路會被當成公務員吧」，貼文在網路上引起廣泛關注。

雲林縣政府交通工務局長汪令堯指出，縣府「工務處」已於兩年前正式改制為「交通工務局」，而該款雨衣則停產已久，約12年前就不再製作，經調查達新公司本身不負責印製任何機關字樣，印刷工作由經銷商達迪實業公司依訂單後製完成，資料顯示，2014年7月曾交貨51套，隔年6月再交貨10套，之後停產並改訂購其他款式。

汪令堯強調，交通工務局所有雨衣均依採購法令辦理，僅供員工道路巡查及公務執行使用，未對外販售或轉讓。考量印有公務機關名稱，若被有心人士取得，恐有冒充公務人員之虞。局方已要求政風單位了解情況，並將與購買民眾聯繫，釐清雨衣流向避免產生安全疑慮。





