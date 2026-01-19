網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙 反獲免費訓練「真」成員工

凱倫妮莎身穿仿製峇迪航空制服出現在雅加達機場，試圖冒充空服員登機，最終遭機組人員識破。畫面在網路引發熱議。（圖／翻攝自Netral News）

印尼一名23歲女子凱倫妮莎（Khairun Nisa）因遭遇求職詐騙落選航空公司招募，為隱瞞真相而購買「山寨制服」，假扮峇迪航空（Batik Air）空服員搭乘國內航班。事件發生過程遭民眾拍攝並上傳網路，事件雖引發航空安全疑慮，但其背後故事卻也觸動社會關注，凱倫妮莎最終更獲得Aeronef航空學院（Aeronef Indonesia）提供免費就學機會，開啟一段全新人生旅程。

根據印尼《倫邦郵報》（Lombok Post）與《中立新聞網》（Netral News）的報導，事件起因是一段在社群媒體瘋傳的影片。凱倫妮莎身穿完整空服制服，搭乘自巨港（Palembang）飛往雅加達（Jakarta）的峇迪航空班機。儘管她持有合法登機證，卻在與機組人員互動過程中因無法正確回應相關專業問題，引起注意。

凱倫妮莎隨後於蘇卡諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）接受航空保安人員盤查，並被發現所持的識別證早已失效，身份不符的行為立即引發關注。警方調查指出，凱倫妮莎確實曾參與峇迪航空的空服員面試，但面試過程中遇上詐騙者誆稱可透過繳費取得錄取資格。她在支付金額後依然未能錄取，卻不敢向家人坦白失敗事實，遂謊稱錄取成功並上網購買假制服試圖「圓謊」。

整段過程被在場旅客拍下後流傳於社群平台，也掀起大眾對航空安全管理的熱議。隨著媒體揭露事件全貌，凱倫妮莎坦承誤信網路詐騙，以為自己真的被錄取為空服員，並出於不願讓家人失望而扮演角色。這段經歷也引發許多民眾同情，也使她的處境受到更深一層的理解。影片更引起印尼知名空服員培訓機構Aeronef航空學院（Aeronef Indonesia）關注，該學院於1月12日公開表示，願意提供凱倫妮莎免費空服員培訓課程，包括課程學費、教材與正式認證。

Aeronef航空學院在官方Instagram帳號表示：「我們希望透過專業知識與合法認證，協助她真正穿上空服員制服，走上一條正確的航空職涯之路。」。學院聲明還指出：「失敗從來不是終點，而是另一段故事的起點。」此案也引發印尼社會對青年求職風險與航空人員識別管理的雙重省思。有評論指出，與其對錯誤一味懲處，不如透過教育與輔導協助年輕人重新出發，正如Aeronef學院所展現的人道關懷。

事件發生當日，旅客錄下凱倫妮莎身著空姐制服登機的過程並上傳至社群平台，影片迅速流傳，引發對航空安全與求職詐騙的關注。（圖／翻攝自X，@netralnews）

