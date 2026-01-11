網購包材怎麼丟？ 包裝用保麗龍可回收 亂丟最高罰6千

隨著農曆年節將至，不少家庭開始進行年終大掃除，然而網購包材的處理方式卻讓許多民眾感到困惑。環境部特別提醒，乾淨的包裝用保麗龍具有高度再生價值，絕對不能當作一般垃圾丟棄，違規者可能面臨罰款。

。（示意圖／取自pixabay）

根據《廢棄物清理法》第12條規定，未依規定進行回收者，將被處以新台幣1200元至6000元的罰鍰。環保局強調，民眾務必做好回收分類與正確丟棄的動作，以免受罰。

環境部說明，保麗龍是由聚苯乙烯（Polystyrene簡稱PS）發泡製成，具備質輕、耐衝擊、緩衝保護、隔音、隔熱、防水及防潮等多項特性。生活中常見的保麗龍可分為兩大類，第一類為包裝用保麗龍，常見於電子產品緩衝包裝、禮品盒、蛋糕盒、生鮮漁箱、農藝植栽箱等用途。

廣告 廣告

第二類則是保麗龍容器，主要包含公告應回收的免洗餐具（含杯、碗、盤、盒）或生鮮托盤等容器，這些產品上會標示6號塑膠回收標誌。環境部強調，這兩類保麗龍都是可以回收再利用的資源。

在回收保麗龍容器前，環境部提醒民眾必須先完成「清、撕、裝」3個步驟，包括清除內容物、油垢或沙土，撕除表面膠帶、膠膜、貼紙、釘針等雜物，最後用透明袋裝好並分批排出，再交給清潔隊處理。但若保麗龍含有污垢或沙土等髒污，則不具回收價值，應以一般垃圾方式處理。

至於另一種常見的網購包材氣泡紙，新北環保局曾在臉書粉專指出，該材質因成份不明或具複合性，回收效益低，因此不可回收。民眾應將氣泡紙裝入垃圾專用袋，交給循線垃圾車處理，並建議重複使用來做其他包裝，以減少廢棄量。

延伸閱讀

王大陸與女友再出庭 對話紀錄曝女方暱稱「小木頭」

好市多「保濕乳霜」限時特價 會員讚：已回購10次以上

春節急診防塞！衛福部推7監測指標 首度區分成人與兒童