網購包材怎麼丟？各種類一次說明 這物丟棄前做1事

鄰近過年，許多民眾都會網購一些生活用品，但包裝商品用的保麗龍、氣泡紙應該如何處理，環保局曾對此公開說明，若是未依規定回收者，最高可開罰6千元。

保麗龍分兩類 都要回收

環境部說明，保麗龍是由聚苯乙烯（Polystyrene，簡稱PS）發泡製成，具有質地輕、耐衝擊、隔熱、防潮等特性，日常生活中相當常見，主要可分為兩大類。第一類為包裝用保麗龍，常見於家電緩衝材、禮盒、蛋糕盒、生鮮漁箱或植栽箱；第二類則是保麗龍容器，包括免洗餐具、生鮮托盤等，屬公告應回收的6號塑膠，兩者皆可回收再利用。

環境部進一步指出，不同類型的保麗龍須分流回收。使用後的保麗龍餐具與容器，應先清除食物殘渣、簡單沖洗並瀝乾水分後，與塑膠容器類一同交付資源回收車；至於包裝用保麗龍，則須交由清潔隊回收後，送往專責回收再生體系處理。為避免影響後端設備運作，民眾在回收前務必完成「清除內容物與污垢」、「撕除膠帶、貼紙與釘針」、「以透明袋分裝」等步驟。

環境部也提醒，若保麗龍已沾染大量油污或沙土，因不具回收價值，應以一般垃圾處理；若有大量包裝用保麗龍，建議分批交付資源回收車，避免影響載運空間。環境部呼籲，民眾只要在日常生活中多一分留意、確實分類，就能讓保麗龍重新被利用，為資源循環與環境保護盡一份心力。

氣泡紙該如何丟 標準答案曝光

至於網購常見的氣泡紙，新北市環保局曾發文解釋，塑膠氣泡紙不可回收，要裝入垃圾袋後交給循線垃圾車，若確認有回收標誌或可回收材質部分，經現場人員判定後即可回收。新北市環保局表示，為了環保，建議民眾重複利用作為其他包裝，以減少廢棄物。

超容易被忽略 丟棄前先做1步驟

網購中常見的網購出貨單，台南市環保局提醒，丟棄前應將個資遮蔽，再依材質將出貨單分類，出貨單上的貼紙屬於一般垃圾，紙張則需回收。台南市環保局建議，貼紙丟棄前也可拿來黏去灰塵，充分利用後再丟棄。

