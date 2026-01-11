網購包材拆完全丟垃圾桶？環保局一次說清楚 亂丟恐罰6000元

農曆年快到了，許多民眾會趁此清理家中，但常見包材如保麗龍、氣泡紙該怎麼處理呢？一般人多認為保麗龍是「不可回收」，但環境部強調，乾淨沒有髒污之包裝用保麗龍，回收後再生價值高，千萬別丟入垃圾車。

環境部過去曾指出，保麗龍是用聚苯乙烯（Polystyrene簡稱PS）發泡製成的產品，具質輕、耐衝擊與緩衝保護、隔音、隔熱、防水、防潮等特性。

生活中常見的保麗龍主要分為2類，都是可以回收再利用的，第1類是包裝用保麗龍，主要多用於電子產品緩衝包裝、禮品盒、蛋糕盒、生鮮漁箱、農藝植栽箱等；第2類保麗龍容器，主要為公告應回收之免洗餐具（含杯、碗、盤、盒）或生鮮托盤等容器（6號塑膠回收標誌）。

環境部提醒，民眾將保麗龍容器送回收前，請先做好清（清除內容物、油垢或沙土）、撕（撕除表面膠帶/膜、貼紙、釘針等）、裝（透明袋裝、分批排出）3步驟，再交給清潔隊；但含污垢或沙土之髒污保麗龍，不具回收價值，請以一般垃圾處理。

至於另一種常見包材氣泡紙，新北環保局過去曾在臉書粉專表示，該材質是不可以回收的，請裝垃圾專用袋交給循線垃圾車。因為其材質大多成份不明或是具複合性，所以回收效益低，建議重覆使用來做其他包裝減少廢棄。

環保局強調，務必做好回收和正確丟棄動作，若未依規定回收者，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元到6000元的罰款。

