網購包材紙箱不是「全丟回收車」 亂丟恐罰6000元

現代人習慣上網購物，不少人收到網購商品後，就把包裝的紙箱和內部防撞材料直接丟垃圾桶，但其實沒妥善處理這些垃圾，最高恐挨罰6000元！

網購是現代人的消費方式之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據臺南市政府環境保護局臉書粉專發文指出，其實網購包裝的材質多半無法分解或組成複雜，比起全部丟掉，這些包裝材料垃圾其實有更好的方式來處理。

臺南市政府環境保護局列出常見的網購包裝素材，如下：

紙箱：用處多多，除了可以回收，還能成為收納好幫手及郵寄好朋友。提醒紙箱回收前應先撕除膠帶，最後把紙箱攤平後，交付回收車。

保麗龍：不拆塊，直接丟塑膠類回收，但需分開交付回收。

破壞袋：可以拿來當小型垃圾袋。

泡泡袋及緩衝袋：屬於一般垃圾，泡泡袋可以拿來包裝易碎物品，但緩衝袋丟棄前要戳破。

出貨單：貼紙類請丟一般垃圾；紙類請回收。

臺南市政府環境保護局也提醒，如果是可再使用的網購包材，可以拿到「安平家樂福包材回收站」回收再利用。

